Le pagelle di Mancini: uomo in più per l'attacco della Roma, segnando di testa

Poteva essere un momento di svolta - negativo - per la Roma che, di solito, contro le medio-piccole è praticamente inarrestabile. Invece grazie alla zuccata di Gianluca Mancini, solitamente molto pericoloso nelle deviazioni aeree, i giallorossi si sono portati a casa l'intera posta contro un Genoa coriaceo. Così Mancini è il migliore in campo non solo per il gol fatto, ma anche per i passaggi e per i recuperi. La professione di difensore combacia con quella di uomo in più per l'attacco.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7