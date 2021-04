Le pagelle di Mandzukic: la prima da titolare è un flop. E per qualcuno è imbarazzante

"Ha l'attenuante di non giocare titolare in Serie A da due anni, ma è necessario un cambio di registro immediato", scriviamo su TMW della prestazione di Mario Mandzukic contro la Lazio. La sua prima da titolare in maglia rossonera se l'immaginava certamente diversa, il croato. Che si è dato da fare con sponde e lavoro sporco, ma per nessuno la sua prestazione raggiunge il 6. "Ibra è Ibra", scrive il Corriere dello Sport per sottolineare la differenza, abissale, fra lo svedese e quello che dovrebbe essere il suo sostituto. Ci va ancora più duro Tuttosport che parla di "prestazione imbarazzante, appare perennemente senza fiato".

Le pagelle di Mandzukic

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 4,5

Tuttosport - 4,5

la Repubblica - 5

Corriere della Sera - 5