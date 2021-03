Le pagelle di Milinkovic: una sola sufficienza, da capitano ha personalità e basta

È una serata atipica anche per Sergej Milinkovic-Savic, scelto come capitano per la trasferta contro il Bayern Monaco. Sarebbe legittimo aspettarsi qualcosa di più da lui, perché se è vero che la responsabilità lo aiuta a mettere in campo personalità, peccato sbagli palloni e non ci sia mai una giocata decisiva. Così la sufficienza è un miraggio, tranne per Il Corriere dello Sport che premia anche le sue sortite: alla fine saranno due i tiri in porta, con un colpo di testa parato all'inizio.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5