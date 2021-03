Le pagelle di Pellegrini: anima, cervello e genio della Roma. Con lo Shakhtar fa ciò che vuole

“Fa quel che gli pare”. Raccontiamo così su TMW la prestazione di Lorenzo Pellegrini in Roma-Shakthar Donetsk. “Corre, inventa, recupera. E apre le danze”, scrive la Gazzetta dello Sport che poi parla di “capitano a tratti sontuoso”. Il Corriere dello Sport lo descrive come “anima, cervello e genio della Roma”, mentre per Tuttosport il suo è un ruolo importante in quanto “anello di congiunzione a tutto campo della squadra di Fonseca”. E’ un gioiello ritrovato che guida da leader il successo per 3-0 della Roma

Le pagelle di Pellegrini

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 8

Corriere dello Sport -

Tuttosport - 7,5

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 8