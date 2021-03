Le pagelle di Ronaldo: celebrato come migliore di sempre, almeno ci prova

Nel pomeriggio più nero della sua esperienza italiana, Cristiano Ronaldo parte con il record dei 770 gol in campionato. Ieri ci prova con cinque occasioni da gol, quattro tiri in porta ma come ricorda Tuttosport zero esultanze al netto dei primi spari arrivati dopo 165 secondi. Gli viene annullato un gol per fuorigioco, le punizioni si infangono sulla barriera. Prova anche in rovesciata ma manda fuori. Sembra predicare nel deserto, la celebrazione come migliore di tutti i tempi rimane solo prima della partita.

TMW: 5

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6