Le pagelle di Barella - Ci vuole altro che Frabotta per fermarlo, futuro pilastro della Nazionale

Giocatore di un’altra categoria: ormai non è una novità. Il giovane Nicolò Barella ha preso per mano la sua Inter nella partita più importante, spazzando via con un gol, un assist e una prestazione da centrocampista totale il campione in carica di Serie A. "Barella spettacolare per corsa, continuità, senso dell'inserimento e del cross. Suo l'assist per l'1-0 di Vidal; suo il gol prepotente, anzi tonitruante. Prestazione monumentale per intensità, partecipazione e inserimenti offensivi. Può diventare un pilastro della Nazionale degli Anni Venti del nuovo millennio, sempre più nel solco di Tardelli", è non a caso la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla sua incredibile prova contro la Juve. "Assist e gol, dentro un'altra straordinaria partita. Ci vuole altro che Ramsey, altro che Frabotta per fermare questo ragazzo che ogni volta esce dargli argini della gara e la travolge insieme ai suoi avversari. L'assist per Vidal è messo lì con un colpo di pennello, il gol invece è la sintesi del suo calcio: intelligenza, strappo e tecnica, tutto al massimo livello. Ah, dimenticavamo, scatta fino al 95'", le fa prontamente eco il Corriere dello Sport di oggi. Non è certo un caso, dunque, che stamane l'ex Cagliari Nicolò Barella metta d'accordo tutti, ma proprio tutti: 8 in pagella all'unanimità.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

FcInterNews: 8