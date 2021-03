Le probabili formazioni di Shakhtar-Roma: Mayoral dal 1', ballottaggio El Shaarawy-Pedro

Una qualificazione praticamente in tasca per la Roma, il ritorno per mettere la parola fine sul passaggio ai quarti di finale senza però abbassare la guardia e la concentrazione nonostante il risultato dell'andata. La squadra di Paulo Fonseca si presenta all'Olimpiyskiy di Kiev forte dello 0-3 della sfida d'andata all'Olimpico, un risultato che permette ai giallorossi di dormire sonni tranquilli ma con l'obiettivo di segnare subito per evitare qualche reazione d'orgoglio degli ucraini. Sarà la seconda sfida contro il suo passato per Fonseca, lo Shakhtar ha rappresentato il trampolino di lancio verso la Capitale per il tecnico portoghese. I brasiliani di Luis Castro possono rappresentare un pericolo per la difesa capitolina ma già all'andata la Roma ha dimostrato la sua qualità. Un risultato positivo per passare il turno e magari puntare ancora più in alto.

COME ARRIVA LO SHAKHTAR - Il tecnico degli ucraini Luis Castro potrebbe confermare in blocco la formazione caduta male la scorsa settimana all'Olimpico, soprattutto nel reparto offensivo infatti si riparte da Junior Moraes prima punta con il trio di trequartisti formato dal capitano Marlos, Tete e Taison. Assente Korniienko che ha contratto il Covid, in dubbio invece Fernando. Parte dalla panchina Solomon che è stato uno dei protagonisti del successo in campionato contro il Desna. In mezzo al campo spazio per i due brasiliani Alan Patrick e Marcos Antonio, quest'ultimo uno dei tanti talenti da osservare della compagine ucraina.

COME ARRIVA LA ROMA - Non sottovalutare l'avversario nonostante il risultato dell'andata e segnare subito, questo l'obiettivo dei giallorossi. "Noi vogliamo vincere". Queste le parole in conferenza del tecnico Paulo Fonseca che andrà a schierare una formazione praticamente titolare per portare a casa il successo. Dzeko parte dalla panchina, avanti ci sarà Borja Mayoral assistito da Carles Perez e da uno tra El Shaarawy e Pedro con il primo che parte leggermente favorito. Turno di riposo per Spinazzola, lungo la corsia mancina ci sarà spazio per Bruno Peres con Karsdorp a destra mentre in mezzo la coppia formata da Diawara e Villar.