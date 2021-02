Le ultime su Atalanta-Real Madrid: Isco in rimonta, Ilicic dovrebbe iniziare dalla panchina

Notte stellare al Gewiss Stadium. L'Atalanta attende il Real Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida storica e affascinante per la squadra di Gian Piero Gasperini che vuole vendere cara la pelle contro le Merengues. I nerazzurri sono reduci dal rotondo successo contro il Napoli che li ha proiettati al quinto posto in classifica in piena corsa per la qualificazione nella prossima coppa dalle grandi orecchie. I blancos invece dopo la sconfitta casalinga contro il Levante hanno ripreso a correre conquistando quattro vittorie di fila e tallonando ad un punto di distanza, seppur con una partita in più, i cugini dell'Atletico in vetta. La squadra d Zidane ha vinto, seppur a fatica, il Gruppo B - quello dell’Inter - con 10 punti staccando di due lunghezze Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk mentre i bergamaschi sono arrivati secondi nel Gruppo D davanti a Ajax e Midtjylland e alle spalle del Liverpool.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Gian Piero Gasperini dovrebbe lasciare ancora una volta in panchina Josip Ilicic. Al suo posto fra le linee ci dovrebbe essere Pessina che avrà il compito di innescare le due punte che saranno Muriel e Zapata, più remota l'ipotesi di Zapata fuori con lo sloveno ad affiancare l'italiano e l'ex Samp. In difesa a formare la diga davanti alla porta di Gollini ci saranno Toloi, Romero e Djimsiti mentre le fasce laterali saranno percorse da Maehle e Gosens. A centrocampo invece ci saranno De Roon e Freuler.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - La lista degli indisponibili per Zinedine Zidane è davvero lunghissima e va da Benzema a Sergio Ramos passando per Carvajal, Rodrygo, Eder Militao, Hazard, Marcelo, Valverde e Odriozola. In porta ci sarà Courtois con Lucas Vazquez che si troverà ancora una volta a fare il terzino destro con Mendy a sinistra e la coppia formata da Varane e Nacho al centro. In mediana spazio a Kroos, Casemiro e Modric con Asensio e Vinicius che giocheranno ai lati di Mariano Diaz, anche se Isco è in forte rimonta nelle ultime ore: potrebbe essere il falso nueve.