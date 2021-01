Mediaset rientra nel calcio pay: trasmetterà in streaming 104 gare di Champions League

vedi letture

Oltre alla novità Amazon, per i diritti televisivi della Champions League per il prossimo triennio si dovrebbe rivedere anche Mediaset. A riferirlo è Il Sole 24 Ore, sottolineando come il Biscione farà ritorno al pay in una formula rivisitata. Mancherebbe soltanto l'annuncio. Mediaset avrebbe ottenuto la possibilità di trasmettere in streaming 104 partite (non quelle di Amazon), oltre alle 17 (le 16 migliori del martedì e la finalissima) che saranno visibili in chiaro.

Quale piattaforma? Secondo il racconto di Radiocor ancora non sarebbe stato stabilito il dove questi match saranno trasmessi. Mediaset Play o Infinity sono le piattaforme più accreditate, ma potrebbe esserci anche una nuova piattaforma di distribuzione in tempi rapidi e con costi ridotti. E a questo va aggiunto che il costo sarebbe in una forbice fra i 40 e i 45 milioni annui tra free e pay.