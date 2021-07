Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

FIORENTINA

Il sogno di Rocco Commisso - scrive Repubblica.it - si chiama Alejandro Gomez. L'ex capitano atalantino però si trova bene a Siviglia e per il suo dirigente Monchi non è da ritenersi sul mercato. Un'altra richiesta, stavolta a centrocampo, del tecnico Italiano si chiama Tommaso Pobega, con cui l'allenatore ha lavorato allo Spezia. Il Milan però, che ne detiene il cartellino, potrebbe offrirgli una chance.

In attesa della definizione della trattativa per il suo ritorno all'Olympique Marsiglia, il terzino Pol Lirola questa mattina ha raggiunto Firenze per l'inizio della preparazione della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il calciatore classe '97, che ha ribadito più volte alla dirigenza gigliata di voler tornare all'OM, è per ora a disposizione del nuovo allenatore ma spera che il primo possibile si possa chiudere l'accordo per il suo ritorno in Ligue 1.

GENOA

Doppia operazione ufficializzata questa mattina dal Genoa. Ecco il comunicato diramato dal club di patron Preziosi: "Lorenzo Andrenacci è un nuovo giocatore del Genoa CFC. Il portiere, scuola Milan, è nato a Fermo il 2 gennaio 1995 e arriva in rossoblù a titolo definitivo.

E per la prossima stagione il Genoa potrà contare anche sulle prestazioni di Federico Marchetti, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022".

INTER

Joao Mario ha risolto il contratto con l'Inter, a un anno dalla scadenza naturale dell'accordo. "FC Internazionale Milano - si legge - comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club".

Ex Sporting, Joao Mario è ora pronto ad accordarsi col Benfica.

Hector Bellerin vuole andare via. Il terzino spagnolo, riporta 'Sky', ha chiesto all'Arsenal la cessione e ha nell'Inter la sua prima scelta. Le parti in questi giorni sono al lavoro per un accordo sulla formula del contratto: il club nerazzurro, per il momento, non s'è spinto oltre il prestito con diritto di riscatto, i gunners vorrebbero invece l'inserimento dell'obbligo, magari al verificarsi di determinate condizioni.

JUVENTUS

Salvatore Sirigu nei pensieri della Juventus. Il portiere in uscita dal Torino è un’idea dei bianconeri. È il nome più gradito come vice Szczesny in caso di partenza di Mattia Perin. A Sirigu pensa anche il Genoa. Motivo per cui influirà molto la volontà del giocatore. Se fare il comprimario alla Juventus oppure giocare ancora da titolare ed essere in prima linea, occasione che potrebbe dargli proprio il Genoa. E così la Juve oltre il profilo di Sirigu sta valutando attentamente anche Antonio Mirante. Bianconeri a caccia del dodicesimo, tra Sirigu e Mirante…

LAZIO

Si avvicina sempre più il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il brasiliano si sottoporrà infatti nella giornata alle visite mediche di rito alla clinica Paideia, prima di firmare il suo contratto che lo legherà nuovamente al club biancoceleste.

La Lazio si sta guardando intorno a tutto tondo per modificare la squadra a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri. E secondo quanto raccolto da 'Lalaziosiamonoi.it', il nuovo tecnico biancoceleste ha indicato alla proprietà Daniele Rugani - in uscita dalla Juventus - come rinforzo gradito per rinforzare la difesa. Da capire se adesso la dirigenza della Lazio recepirà il messaggio, e porterà avanti una trattativa.

MILAN

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura rossonera di Olivier Giroud. L'attaccante francese, che ha raggiunto l'accordo col Milan sulla base di un contratto biennale, è atteso a Milano mercoledì per le visite mediche e la firma sul contratto.

SALERNITANA

Michele Cavion è un nuovo calciatore della Salernitana. Il giocatore svincolato, che aveva già firmato in Primavera un accordo preliminare, è ora a tutti gli effetti un tesserato del club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato l’accordo con il centrocampista classe ’94 Michele Cavion. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2025".

SASSUOLO

Non c'è solo l'Atalanta sulle tracce di Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo. Secondo il portale francese Footmercato, nell'ultimo fine settimana i vertici del Nizza hanno incontrato il procuratore del calciatore ivoriano. Ed è pronto a presentare nei prossimi giorni un'offerta ufficiale alla società emiliana.

SPEZIA

Nuovo arrivo in casa Spezia, con il club che ha annunciato Petar Zovko con un comunicato ufficiale: "Ecco Petar Zovko, estremo difensore classe 2002, svincolato, che si lega alle Aquile per le prossime tre stagioni. Bosniaco, fisico possente, come testimoniano i 192 cm di altezza. Cresciuto nel Siroki Brijeg, club della Bosnia - Erzegovina, viene acquistato nel 2018 dalla Sampdoria, dove gioca nelle selezioni Under 17, Under 18 e Primavera, conquistando il posto da titolare e la fama di ‘Para Rigori’, capace di dare sicurezza e tranquillità a tutto il reparto offensivo. Riparte da Spezia l’avventura di Petar, pronto a dare il suo contributo in maglia bianca".

UDINESE

Dopo cinque stagioni, Rodrigo de Paul lascia Udine e la Serie A e torna in Spagna. Il centrocampista argentino, fresco vincitore della Copa America e grande protagonista nel torneo, ha firmato un contratto di cinque anni con l'Atletico Madrid, squadra che ha conquistato l'ultima LaLiga.

BAYER LEVERKUSEN, ARRIVA BAKKER DAL PSG. VALENCIA, ARRIVA ALDERETE DALL'HERTHA BERLINO. MONACO, FATTA PER JAKOBS DAL COLONIA. BAYERN MONACO, TEGOLA DAVIES: LESIONE AI LEGAMENTI DELLA CAVIGLIA

BUNDESLIGA

La notizia era nell’aria, l'ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Mitchel Bakker è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il terzino olandese arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain e si legherà al club tedesco con un contratto quadriennale. "Bakker è un giocatore di fascia dinamico il cui profilo si adatta perfettamente al Bayer 04 - ha dichiarato al sito ufficiale del club il direttore sportivo Simon Rolfes. E' ancora giovane e può crescere, ma ha già maturato un'esperienza di altissimo livello in un top club europeo". "Mitchel Bakker combina abilità atletiche, velocità e forza fisica con la classe calcistica - gli fa eco Rudi Voller -. Come difensore moderno, ha una forte spinta offensiva e sarà un bene per la nostra squadra".

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Alphonso Davies per tutto il pre campionato. Il terzino infatti ha riportato uno strappo al legamento della caviglia sinistra durante il ritiro con il Canada in vista della Gold Cup e dovrà restare fermo per diverse settimane. Il classe 2000 è già rientrato in Baviera dove l’infortunio sarà trattato in maniera conservativa per scongiurare un intervento che allungherebbe i tempi di recupero.

LIGA

Il Valencia ha annunciato sul proprio sito di aver prelevato dall'Hertha Berlino il terzino Omar Alderete. Il paraguayano classe '96 si trasferisce in Spagna in prestito con opzione per il riscatto.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Betis Siviglia ha annunciato di aver messo sotto contratto il giovane esterno offensivo José Alonso Lara. Classe 2000, il giovane talento è stato strappato ai cugini del Siviglia, club dove era cresciuto nel settore giovanile. Ha firmato fino al 2023.

LIGUE 1

Rinforzo in vista per il Monaco. Dal Colonia arriva Ismail Jakobs (21), esterno sinistro a tutta fascia di nazionalità tedesca ma di origini senegalesi. Contratto quinquennale. Jakobs si è recentemente laureato campione d'Europa con la Germania under 21. La squadra monegasca non potrà avvalersi da subito dalle sue prestazioni, visto che è stato convocato per i prossimi giochi olimpici.

ALTRI CAMPIONATI

Il Lucerna ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di un esperto difensore centrale. Si tratta dell'ex Bayern Monaco e Stoccarda Holger Badstuber, classe '89, che ha firmato un contratto di un anno con gli elvetici.

Vitalie Damascan riparte dalla Romania. L'attaccante moldavo che era in scadenza di contratto col Torino ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione col Sepsi OSK, club di prima divisione.