Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PRONTI 5 MILIONI ALL'ANNO PER CONVINCERE DEPAY. TRATTATIVA A OLTRANZA PER IL RINNOVO DI DRAGUSIN, MA IL LIPSIA CONTINUA A INSISTERE. TORINO, 3,5 MILIONI PER CONVINCERE BELOTTI A RINNOVARE. NON C'È L'OFFERTA PER IL RINNOVO DI NKOULOU. PARMA, NEI PROSSIMI GIORNI ATTESO KRAUSE IN ITALIA PER FARE IL PUNTO SUL FUTURO DI D'AVERSA E CARLI.

Visti i problemi societari e non che stanno affliggendo il Barcellona in questo periodo, la Juventus sta provando a inserirsi in modo concreto per convincere Memphis Depay a scordarsi dei catalani per scegliere i bianconeri al termine del proprio contratto con il Lione. La Vecchia Signora fa sul serio ed è pronta a mettere sul piatto un ricco contratto da 5 milioni a stagione per i prossimi 4 anni, oltre che un ruolo da protagonista al fianco di Ronaldo. La Juve prova ad accelerare per un acquisto che potrebbe essere facilmente definibile come "colpaccio" visto il valore del calciatore libero di accasarsi ovunque dopo l'esperienza in Ligue 1.

Non c’è soltanto il rinnovo di Paulo Dybala nei pensieri della Juventus. Queste - sottolinea Tuttosport - sono anche le settimane di un rinnovo meno affascinante e pubblicizzato, però comunque importante in ottica futuro. Il protagonista è Radu Dragusin, 19enne centrale dell’Under 23 già impiegato da Andrea Pirlo in prima squadra. Il difensore rumeno, classe 2002, ha totalizzato 4 presenze tra Champions League, campionato e Coppa Italia (2). Prestazioni che hanno confermato le qualità del ragazzo di Bucarest, ma che ovviamente hanno anche fatto drizzare le antenne a diverse società europee. il motivo è abbastanza semplice: senza prolungamento - continua Tuttosport - Dragusin a giugno può traslocare a parametro zero. I corteggiatori - Lipsia in primis - non mancano, ma la stessa Juventus è in pressing sul rumeno e sul suo entourage per trovare un accordo ed evitare così l’addio del giocatore da svincolato. Può succedere ancora di tutto.

Tiene banco in casa Torino il rinnovo di Andrea Belotti, col contratto del Gallo in scadenza al 30 giugno 2022 (ingaggio a salire sopra i 2 milioni netti con i bonus, come da ultimo prolungamento stabilito a fine 2018). Per via della crescente crisi economica generale - sottolinea Tuttosport - oggi Belotti (come il 99% dei giocatori) non potrebbe più aspirare a incassare le cifre che potevano essere considerate “normali” anche solo un paio di anni fa. Lo stesso Milan, che vanta un fatturato enormemente più alto di quello granata e che da anni sta corteggiando il Gallo, non offrirebbe più all’attaccante del Torino quanto poteva pianificare 2 o 3 anni fa. Nella speranza di poter almeno giocarsi la partita del rinnovo, oggi Cairo dovrebbe mettere in conto un adeguamento dello stipendio sino a una quota oscillante intorno ai 3 milioni e mezzo netti più bonus. Poi rimane tutto il resto, però: ovvero scolpire davanti agli occhi del Gallo una serie di mosse (societarie e sul mercato) orientate a un chiaro rafforzamento della squadra e delle prospettive di rilancio su un panorama anche europeo. Più difficile, infine, sarebbe far di nuovo digerire al Gallo una superclausola rescissoria per l’estero, come quella che ancora si porta dietro: 100 milioni.

Con l'arrivo di mister Nicola, Nicolas Nkoulou è tornato titolare e protagonista nella difesa del Torino (l'ultima partita dal 1' risaliva al 12 dicembre contro l’Udinese). Notizie dal suo contratto in scadenza al 30 giugno, però, ancora non ce ne sono. Volendo, anche oggi potrebbe già firmare (lecitamente) con un altro club - sottolinea Tuttosport - ma con il suo procuratore ha formulato un patto: vuole dapprima tornare protagonista alla ribalta della Serie A con continuità, per poi mettersi sul mercato con un’immagine decisamente migliore, più brillante. Così da poter aspirare a un bel salto in un altro club, tra ambizioni e ingaggio. Il Torino, intanto, non gli ha mostrato una chiara volontà di rinnovare il contratto. La sensazione è che si stia viaggiando verso una separazione, nei fatti già conclamata.

Un confronto per fare quadrato e provare ad uscire dalla crisi. Ieri sera c’è stato contatto tra l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa e il Presidente Krause . Nessun cambio immediato ma il numero uno gialloblù nei prossimi giorni è atteso in Italia per confrontarsi da vicino con il suo allenatore. Rimane in bilico anche il direttore sportivo Marcello Carli. Tanto passerà dalla prossima partita che il Parma giocherà contro l’Udinese. Krause intanto prepara le valigie in direzione Parma, vuole esserci in un momento delicato per la squadra.

PSG, LA PROPRIETÀ VUOLE TENERE MBAPPE FINO AL MONDIALE. GARANZIE SPECIALI IN CASO DI RINNOVO. TOTTENHAM, SI PUNTA AL RINNOVO DI SON MA LA PANDEMIA BLOCCA LA TRATTATIVA. PORTO, IN ESTATE ARRIVERÀ PEPE DAL GREMIO. IL SUNDERLAND HA UNA NUOVA PROPRIETÀ

Kylian Mbappé è l'uomo del momento. La tripletta segnata contro il Barcellona ha fugato ogni dubbio sulle potenzialità dell'attaccante francese, che si appresta a diventare l'erede di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e a dominare la scena nei prossimi anni. Il PSG sa di avere un autentico tesoro ma deve anche evitare di perderlo tra sedici mesi: il contratto dell'ex Monaco, infatti, scadrà a giugno 2022 e ancora non sembrano esserci i margini per arrivare a un accordo. Mbappé, riporta L'Equipe, potrebbe rinnovare con la garanzia di potersi liberare qualora arrivi l'offerta giusta, oppure potrebbe addirittura fare le valigie in estate. Un'opzione, quest'ultima, molto complicata: il club parigino lo valuta 200 milioni di euro, una cifra impossibile da pagare in un periodo di crisi generale. Pertanto, il Paris Saint-Germain e la proprietà qatariota sono fiduciosi di poter blindare la loro stella, anche se l'obiettivo principale è quello di non venderlo prima del Mondiale 2022, che si disputerà proprio in Qatar. Nasser Al-Khelaifi può giocarsi due carte importanti: la prima è Neymar, che rinnoverà quasi sicuramente e nutre una grande stima nei confronti di Mbappé; la seconda è un ricco stipendio, visto che quello francese sembra essere uno dei pochi club in grado di spendere e investire. Poi ci sono le ambizioni di una squadra che vuole continuare a essere protagonista in Champions League. Insomma, oggi sembra davvero difficile che possa lasciare la capitale, anche se il Real Madrid osserva con interesse gli sviluppi della vicenda.

"Non è questo il momento giusto per parlare del rinnovo del mio contratto", con queste dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa tenutasi ieri alla viglia di Wolfsberger-Tottenham, andata dei sedicesimi di Europa League, Heung-min Son, attaccante sudcoreano degli Spurs, ha affrontato il tema legato al suo futuro. Stando all'analisi pubblicata questa mattina dal Daily Mail in merito, le trattative fra il giocatore e il club londinese si sono interrotte a causa delle difficoltà nate per la pandemia in atto e non per una mancata volontà di prolungare il rapporto. Il Tottenham, infatti, ha già reso noto il proprio volere in merito al giocatore ovvero quello di trovare un accordo che gli permetta di rimanere nel club ben oltre l'attuale scadenza contrattuale fissata per il giugno 2023.

Il Porto ha ufficializzato un acquisto per la prossima stagione all'indomani del successo per 2-1 contro la Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club lusitano ha reso noto l'acquisto dal Gremio dell'attaccante brasiliano classe '97 Pepe,

Costato 15 milioni di euro, il nuovo acquisto dei dragoes ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Nel suo contratto, anche una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

Nuova era in casa Sunderland. Come informa il sito ufficiale dei Black Cats, Kyril Louis-Dreyfus ha acquistato infatti le quote di maggioranza del club diventandone immediatamente anche il presidente. "Sono orgoglioso di diventare il custode di questa storica società e riconosco allo stesso tempo le grandi responsabilità che avrò da questo momento. Oggi inizia un nuovo entusiasmante capitolo nella storia del Sunderland", sono state le prime dichiarazioni del giovane imprenditore 23enne.