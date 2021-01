Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ATALANTA-GOMEZ È FINITA. L’ARGENTINO FIRMA COL SIVIGLIA. LA JUVE RIMANDA L’ACQUISTO DELLA PUNTA E CHIUDE LO SCAMBIO TONGYA-AKE CON IL MARSIGLIA. MILAN SU AMAVI, MUSACCHIO VERSO L’ADDIO. ROMA, DA RISOLVERE LA GRANA DZEKO. IL NAPOLI GUARDA A JURIC PER IL DOPO GATTUSO. LASAGNA VERSO L’HELLAS, A UDINE POTREBBE ARRIVARE CUTRONE. FIORENTINA, ECCO KOKORIN E MALCUIT. DEPAOLI AL BENEVENTO, IL PARMA VA A CACCI DI DIFENSORI. TORINO, DIAW PER RINFORZARE L’ATTACCO

È terminata l’avventura di Alejandro Gomez all’Atalanta. L’argentino infatti è a un passo dal Siviglia a cui si legherà fino al 2024. Al club bergamasco andranno 7,5 milioni di euro. In giornata dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale che segnerà la fine di una telenovela di mercato. La Juventus sembra voler rimandare all’estate l’acquisto di un attaccante con Kulusevski che sarà la quarta punta fino a fine stagione. Intanto i bianconeri lavorano per il futuro cedendo Franco Tongya al Marsiglia da cui arriva l’esterno offensivo Marley Akè.

Anche il Milan guarda al Marsiglia con JordaN Amavi nel mirino. Il terzino mancino classe ‘94 però piace anche al Napoli. Intanto in uscita dal club rossonero potrebbe esserci Mateo Mustacchio con Lazio e Parma alla finestra. In casa Roma, in attesa degli arrivi di Reynolds ed El Shaarawy, bisogna risolvere la questione legata a Edin Dzeko che, dopo la rottura con Fonseca, potrebbe essere ceduto già in questa finestra di mercato anche se Juve e Inter – che avevano cercato il bosniaco in estate – al momento non stanno mandando segnali. Intanto in casa Napoli scricchiola la panchina di Gennaro Gattuso con De Laurentiis che per l’estate guarda al croato Ivan Juric dell’Hellas Verona.

I gialloblù sono fra i protagonisti anche sul mercato: per l’attacco è in arrivo da Udine Kevin Lasagna, che prenderà il posto di Samuel Di Carmine, per 10 milioni di euro. Mentre per l’estate si guarda al fantasista Gaston Ramirez della Sampdoria che arriverebbe a parametro zero. La Fiorentina accoglie il primi rinforzi: in attacco è arrivato il russo Alexander Kokorin, mentre in difesa c'è Kevin Malcuit. I due firmeranno con tutta probabilità nella giornata di oggi con il club viola. Ora si proverà a stringere per Lucas Torreira in mezzo al campo, con Tolgay Arslan dell’Udinese come alternativa. In uscita invece ci sono sempre Valentin Eysseric, che però non vuol lasciare Firenze, Tofol Montiel e forse anche Erick Pulgar.

Il Benevento ha chiuso per il terzino Fabio Depaoli che saluta l’Atalanta dopo pochi mesi e prova a chiudere anche per l’acquisto di Caprari dalla Sampdoria, ora è in prestito. Il Parma va alla caccia di rinforzi e oltre a Musacchio sonda il terreno anche per Federico Fazio della Roma, Domagoj Vida del Besiktas, Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen. Per l’attacco piace invece Patrick Cutrone, tornato al Wolverhampton dopo la parentesi alla Fiorentina, che però è nel mirino anche dell’Udinese per il dopo Lasagna. Il Torino continua a inseguire Davide Diaw, attaccante classe '91 del Pordenone che i granata vorrebbero per rafforzare il reparto d'attacco. È previsto un incontro tra i due club per parlare del giocatore, che i Ramarri valutano 5 milioni di euro, una cifra da cui sarà difficile discostarsi. Il Bologna continua a corteggiare Marko Arnautovic del Shanghai Sipg che però ha uno stipendio molto alto anche se potrebbe liberarsi a costo zero. Le alternative sono Swiderski e Lovric.

BARCELLONA, SI LAVORA A DUE COLPI ESTIVI: GARCIA E WIJNALDUM. ATLETICO-SIMEONE, AVANTI INSIEME. PSG, PRONTO UN TRIENNALE PER RAMOS. CHELSEA, ESONERATO LAMPARD, ARRIVA TUCHEL. IL BAYERN MONACO STRINGE PER UPAMECANO. SOKRATIS E MITROGLOU TORNANO IN GRECIA: OLYMPIACOS PER IL PRIMO, ARIS PER IL SECONDO

Il Barcellona non si rinforzerà in questa finestra di mercato, ma sta già lavorando a due colpi a parametro zero per l’estate. Si tratta di Eric Garcia, difensore del Manchester City, e Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool. In casa Atletico Madrid invece si lavora per blindare il tecnico Simeone che potrebbe firmare fino al 2024 o al 2025, dettagli che verranno limati nei prossimi giorni prima che arrivi, salvo colpi di scena, la fumata bianca. Sempre incerto il futuro di Sergio Ramos. Il difensore andrà in scadenza il prossimo giugno con il Real Madrid e non ha ancora rinnovato. Il Paris Saint-Germain è sempre sul giocatore a cui avrebbe offerto un triennale da 15 milioni l’anno.Il Siviglia "libera" il posto per l'ormai imminente arrivo del Papu Gomez. Il club andaluso ha infatti ceduto l'attaccante Carlos Fernandez alla Real Sociedad. Il giocatore, classe 1996, ha firmato fino al 2026. Sarà lui a raccogliere l'eredità di Willian José, che è stato ingaggiato dal Wolverhampton.

Cambio di panchina in casa Chelsea. Esonerato Frank Lampard, vera e propria icona del club, con Thomas Tuchel che prenderà il suo posto passando così in breve tempo dalla panchina del PSG a quella dei Blues londinesi.

In Germania il Bayern Monaco è sempre attivo sul fronte Dayot Upamecano del Lipsia per cui servono però 40-45 milioni di euro. A 32 anni, si ritira il centrocampista Kevin Grosskreutz. Dal 2009 al 2015 in forza al Borussia Dortmund, il calciatore tedesco classe '88 era svincolato dallo scorso ottobre dopo l'avventura col KFC Uerdingen 05. L'Hertha Berlino ha trovato il sostituto di Bruno Labbadia. Come informa il club della capitale tedesca sul proprio sito ufficiale, Pal Dardai tornerà a sedere sulla panchina biancoblu. Il tecnico, che aveva già allenato l’Hertha dal 2015 al 2019, ha firmato un contratto fino al 2022. William de Asevedo Furtado è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ultimo in Bundesliga ha annunciato l'arrivo del terzino di proprietà del Wolsfburg in prestito fino al termine della stagione.

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Olympiacos ha annunciato l'ingaggio di Sokratis Papastathopoulos. Il difensore greco, che in Italia ha vestito le maglie di Genoa e Milan, torna in patria per terminare la sua carriera, dopo la risoluzione del contratto con l'Arsenal avvenuta mercoledì scorso.Kostas Mitroglou ritorna in patria. L'attaccante greco si unisce ufficialmente all'Aris Salonicco: ha firmato un contratto di 18 mesi, come ha annunciato il club attraverso i propri canali ufficiali. Il giocatore era libero dopo la risoluzione del contratto che lo legava all'Olympique de Marseille fino al prossimo giugno.

Lisandro Lopez sbarca nella MLS. L'ex attaccante di Lione e Porto, 37 anni, aveva lasciato da pochi giorni il Racing Avellaneda ma ha deciso di continuare a giocare e ha firmato un contratto annuale con la franchigia americana.