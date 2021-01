Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 gennaio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ, DISTANZA SU CIFRE E FORMULA. PER I GIALLOROSSI È FUMATA NERA. SUL BOSNIACO C'È ANCHE IL MANCHESTER UNITED. LO SPORTING PENSA ALL'ACQUISTO DI JOAO MARIO, MA L'INGAGGIO PESA. ROMA, VISITE MEDICHE PER EL SHAARAWY. ATALANTA-KOVALENKO, PICCOLA FRENATA TRA LE PARTI. ASSE DI MERCATO CON LA JUVENTUS PER CAPONE. NAPOLI, L'ARSENAL CI PROVA PER MERTENS. PARMA, OFFERTA PER BANI. UFFICIALE L'ARRIVO DI DENNIS MAN. GERVINHO PIACE IN TURCHIA. BOLOGNA, DAL CAGLIARI ARRIVA FARAGO'. FIORENTINA, INTRIGO PULGAR: VIOLA SU ARSLAN. SPEZIA, OCCHI SU LAMMERS.

Le ultime indiscrezioni che arrivano da Roma parlano di qualcosa in più che un semplice stallo. La volontà della Roma infatti, secondo quanto raccolto, è quella di dire no all’offerta presentata dall’Inter per quanto riguarda lo scambio di prestiti fra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. L’ipotesi dello scambio fra i due giocatori è stata una proposta ricevuta dalla società dei Friedkin e, su quelle basi, rigettata dalla stessa Roma. La posizione dei giallorossi, col GM Tiago Pinto rientrato a Roma in queste ore, è chiara: se l’Inter formulerà a breve una proposta diversa per quel che riguarda cifre e formula la trattativa potrebbe riaprirsi. Ma vista la situazione finanziaria complicata di casa nerazzurra, ad oggi, questo scambio non s’ha da fare. Le prossime ore saranno comunque decisive per capire se i nerazzurri decideranno di mettere sul tavolo una nuova proposta.

Sulle tracce di Edin Dzeko c'è anche il Manchester United. A scriverlo è The Sun, secondo il quale i Red Devils starebbero pensando di presentare un'offerta alla Roma per il centravanti bosniaco nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato. L'ex City, ormai separato in casa e al centro anche di una trattativa con l'Inter (molto complicata) per il possibile scambio con Alexis Sanchez, tornerebbe così in Premier League per sostituire Odion Ighalo nel reparto avanzato di Solskjaer.

Secondo quanto riferito da O Jogo lo Sporting Lisbona starebbe pensando di acquistare il cartellino di Joao Mario, centrocampista attualmente in prestito alla squadra dall’Inter. Secondo il quotidiano lusitano il presidente del club ha manifestato l’intenzione di trattenere il calciatore, che ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri, anche dopo il termine del prestito. Un affare non semplice visti i costi: non tanto quelli relativi al cartellino quanto quelli legati allo stipendio del classe ‘93 che percepisce 2,7 milioni l’anno. Al momento infatti lo Sporting paga solamente un milione, mentre la restante parte è a carico dell’Inter.

Stephan El Shaarawy è tornato alla Roma: l'attaccante giallorosso si è concesso brevemente a cronisti e fotografi prima dell'ingresso a Villa Stuart, dove sono in programma le tanto agognate visite mediche con il club capitolino dopo l'attesa per la guarigione dal Covid-19. “La Roma mi è mancata tanto. Fisicamente sto bene”, le battute raccolte dal nostro inviato.

L'Arsenal torna con forza su Dries Mertens. Dopo aver già avvicinato l'attaccante belga prima del rinnovo col Napoli dell'anno scorso, i Gunners secondo Sky Sports UK si starebbero nuovamente muovendo sulle sue orme. Il classe '87, recentemente fermato da un infortunio, in questa stagione ha già collezionato 21 presenze con 5 gol e 7 assist nonostante il rendimento altalenante del club partenopeo.

Potrebbe volerci più tempo del previsto, a meno di ulteriori colpi di scena, nel passaggio di Viktor Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk all'Atalanta. Il giocatore in questo momento è stato convocato per il ritiro ad Antalya della formazione arancionera. Le visite, previste per domattina, sarebbero state rinviate. C'è fiducia tra le parti, per il via libera lo Shakhtar aspetta i documenti da parte dell'Atalanta per il trasferimento. Ore di attesa, a meno che qualcosa non cambi a breve. Kovalenko è già stato bloccato per l'estate, intanto lo Shakhtar aspetta l'ultimo contatto da parte dell'Atalanta per il placet all'addio anticipato.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe arrivato un sondaggio da parte del Besiktas per l'attaccante crociato Gervinho. I turchi avrebbero mostrato un certo interesse verso l'attaccante ivoriano, ma la risposta del Parma sarebbe stata negativa: i crociati non vorrebbero privarsi del capocannoniere attuale. Gervinho è da ormai tre anni l'arma più imprevedibile del Parma e potrà risultare molto utile nella corsa alla salvezza, ma il Besiktas sta provando ad inserirsi tra il Parma e il suo attaccante.

Un'idea nata in giornata, dopo che il Genoa aveva pensato di non farlo partire. Invece il Parma sembra voler rompere gli indugi e intenzionato a regalare subito il centrale a Roberto D'Aversa. Che sia tardata troppo ad arrivare la risposta di Federico Fazio, per il quale anche oggi sono proseguiti i contatti? Così pare: il club ducale ha preso contatto con Mattia Bani del Genoa che lo ha riscattato dal Bologna. Affare in prestito con diritto di riscatto, parti in contatto e trattativa già impostata. E' lui ora in vantaggio per una maglia da centrale al Parma.

Dennis Man è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma. Depositato il contratto dell'esterno d'attacco classe '98 che arriva dall'FCSB per 13 milioni di euro più 2 di bonus. Per il giocatore contratto fino a giugno 2025.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe arrivato un sondaggio da parte del Besiktas per l'attaccante crociato Gervinho. I turchi avrebbero mostrato un certo interesse verso l'attaccante ivoriano, ma la risposta del Parma sarebbe stata negativa: i crociati non vorrebbero privarsi del capocannoniere attuale. Gervinho è da ormai tre anni l'arma più imprevedibile del Parma e potrà risultare molto utile nella corsa alla salvezza, ma il Besiktas sta provando ad inserirsi tra il Parma e il suo attaccante.

Paolo Pancrazio Faragò è un nuovo calciatore del Bologna. Dopo aver svolto e superato questa mattina le visite mediche, il laterale classe '93 ha firmato il contratto col club di patron Saputo. Arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Cagliari.

Erick Pulgar continua a piacere e non poco al Cagliari, ma anche il Valencia nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo per il centrocampista cileno. Al momento la sua cessione non è una priorità per la Fiorentina, che in realtà vorrebbe tenerlo. Ma in caso di offerta che metta d'accordo tutti, la chiusura non è totale e per questo le ultime ore di mercato saranno comunque movimentate. Se dovesse partire l'ex Bologna, i dirigenti viola andrebbero subito a colmare la sua assenza alzando il pressing per Arslan, centrocampista dell'Udinese. A riportaerlo è La Nazione.

Lavori in corso allo Spezia. Qualche uscita, caccia ad un terzino. Ma c’è un’idea a cui si lavora sotto traccia. Occhi puntati su Sam Lammers dell’Atalanta. Contatti in corso. Lo Spezia si unisce alla corsa e in caso di via libera dall’Atalanta, prova a balzare in testa. Si lavora per il prestito fino a giugno. Lammers - se l’Atalanta dovesse dare il beneplacito alla cessione - potrebbe essere il rinforzo a sorpresa per Vincenzo Italiano.

PARIS SAINT-GERMAIN IN POLE PER PRENDERE MESSI A PARAMETRO ZERO. I PARIGINI VALUTANO ANCHE LA CESSIONE DI MBAPPE. BOCA JUNIORS, PAZZA IDEA DIEGO COSTA. REAL MADRID, BLOCCATA LA CESSIONE DI MILITAO. IL CHELSEA VUOLE HAALAND. WEST HAM, DALLO UNITED ARRIVA LINGARD. IL SIVIGLIA SU OTAVIO DEL PORTO. VALENCIA, DALL'INGHILTERRA ARRIVA CUTRONE.

Il Paris Saint-Germain è in pole position per prendere Lionel Messi a fine stagione. A sostenerlo è l'emittente tedesca SportBild, secondo la quale il club parigino sarebbe sempre più fiducioso circa l'arrivo a parametro zero della stella argentina, attualmente in scadenza di contratto col Barcellona. Il Manchester City di Pep Guardiola resta, al momento più defilato, la seconda opzione.

Il Paris Saint-Germain sta valutando l'eventuale cessione di Kylian Mbappe: il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e il club parigino potrebbe accettare eventuali offerte in caso di mancato accordo nei prossimi mesi. Il giocatore piace al Real Madrid, ma sullo sfondo c'è il Liverpool: la squadra di Klopp potrebbe inserirsi nell'eventuale trattativa tra il classe '98 e i blancos. A riportarlo è Marca.

Il Real Madrid blocca la cessione di Eder Militao. Secondo il portale di calciomercato Fichajes.com, i blancos avrebbero rispedito al mittente le avance del Tottenham per il difensore brasiliano classe 1998, che in questa stagione ha collezionato finora solamente cinque presenze. Nonostante sia fuori dalle rotazioni di mister Zidane, l'ex Porto è destinato così a restare nella capitale spagnola almeno fino a giugno.

Pazza idea Diego Costa in casa Boca Juniors. Secondo quanto riporta Marca, gli Xeneizes starebbero sondando il terreno con l'entourage dell'esperto attaccante ispano-brasiliano per completare il reparto avanzato al fianco di Carlitos Tevez. L'ex Atletico Madrid è attualmente svincolato dopo aver risolto poche settimane fa il suo contratto coi Colchoneros per ragioni personali.

Il West Ham, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l'arrivo dal Manchester United di Jesse Lingard. Il giocatore inglese si è trasferito agli hammers in prestito fino al termine della stagione.

Il Chelsea non si tira indietro. La compagine londinese - secondo quanto riportato da Sky Sports - sta sondando il terreno per Erling Braut Haaland: l'attaccante norvegese piace a moltissime squadre, ma i Blues potrebbero tentare l'assalto nel mercato estivo. La valutazione sarà comunque elevata vista l'asta che potrebbe scatenarsi sul calciatore del Borussia Dortmund.

Dopo aver preso in questi giorni Alejandro "Papu" Gomez dall'Atalanta, il Siviglia lavora per regalarsi in estate il colpo brasiliano Otavio. Il trequartista classe '95 del Porto ha il contratto in scadenza a giugno e ha quindi inevitabilmente attirato l'interesse delle big di mezza Europa, comprese Roma e Milan in Italia. Una lunga lista di pretendenti alla quale, secondo Estadio Deportivo, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche il Siviglia del ds Monchi, sempre attento alle opportunità offerte dal mercato internazionale.

Patrick Cutrone ripartirà dal Valencia, dopo la non positiva esperienza alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante lascerà ancora il Wolverhampton, questa volta in prestito secco di sei mesi. Ogni discorso su un eventuale acquisto a titolo definitivo è dunque rimandato all'estate, visto che non è prevista nessuna opzione di acquisto.