Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, VIA AI PROGETTI PER L’ERA MOURINHO: DZEKO VERSO LA PERMANENZA, FLORENZI TORNA? INTER, CONTE FINISCE NEL MIRINO DEL TOTTENHAM. MILAN, PARLA LUCAS VAZQUEZ. LAZIO, IDEA JUAN MATA A PARAMETRO ZERO. FIORENTINA, COMMISSO PUNTA DRITTO SU GATTUSO

INTER

Un ritorno in Premier League per Antonio Conte fresco vincitore dello scudetto con l'Inter? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Tottenham si sarebbe fatto avanti per il tecnico nerazzurro, con lo stesso Conte che avrebbe tenuto la porta aperta, anche se l'allenatore pugliese ha voluto precisare che la precedenza va all'Inter e che per qualsiasi tipo di decisione aspetterà il confronto con Steven Zhang.

MILAN

Lucas Vazquez, centrocampista del Real Madrid accostato gli ultimi giorni al Milan, ha parlato del proprio futuro nel corso di un'intervista a The Athletic: "Non so cosa succederà. I miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il meglio per me. Sono fortunato di giocare nel Real, club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti, sarò sempre un tifoso del Real".

JUVENTUS

Il destino di Andrea Pirlo sarà condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, l'accesso alla massima competizione europea (con i suoi introiti) sarà decisivo per la permanenza del Maestro sulla panchina bianconera. In caso di addio l'indiziato numero uno per sostituirlo è il solito Massimiliano Allegri.

La Juventus è pronta a cambiare sulla corsia sinistra. Come si legge su Tuttosport i bianconeri sono pronti ad ascoltare le offerte per Alex Sandro. Intanto Paratici sonda il mercato alla ricerca del sostituto del brasiliano.

Duello con l'Inter per Emerson Palmieri - Il primo nome è quello dell'italo-brasiliano del Chelsea, sul quale però c'è da registrare il solito interesse dell'Inter.

Gosens costa caro - A Torino non hanno abbandonato la pista che conduce a Robin Gosens dell’Atalanta, ma la Dea non fa sconti. 40 milioni, senza possibilità di scambi. Non solo, il terzino tedesco è da tempo nel mirino del Leicester ed in caso di addio all'Atalanta, le Foxes sembrano la destinazione più probabile.

Torna di moda Gayà - L'ultima idea porta in Spagna, dove giocare José Gayà, che ancora non ha rinnovato il suo contratto con il Valencia. Finché non lo farà, la sua partenza non va esclusa, ma sulle sue tracce c'è da tempo l'Atletico Madrid.

ROMA

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a far le carte a quello che sarà lo staff di José Mourinho alla Roma. Scontata la presenza del preparatore atletico Carlos Lalin e ci sarà anche il match analyst Giovanni Cerra. Non solo: dovrebbe entrare Walter Samuel, ora con l'Argentina di Lionel Scaloni, in futuro potrebbe entrare anche Daniele De Rossi che ora studia come tecnico in prima.

"Era il momento di separare i nostri cammini, devo confessarlo". Così Paulo Fonseca in conferenza stampa sull'addio alla Roma, rispondendo alla domanda se la separazione sia stata tra lui e il club sia stato consensuale o meno.

Da chi ripartirà la Roma? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Da alcuni giocatori come Nicolò Zaniolo, per esempio, che Mou avrebbe voluto portare anche a Londra e che considera perfetto per modo e stile di gioco per il suo calcio. Tre trequartisti che secondo la rosea prevederebbero anche Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan, sull'armeno ci sono stati però delle discussioni a Manchester ed è da capire se ci sarà la volontà di puntare su di lui. Pellegrini deve ancora rinnovare, potrebbe tornare una pedina importante come Cengiz Under dal Leicester e che Mou voleva anche al Tottenham.

Cambia tutto per Edin Dzeko con l'avvento alla Roma di José Mourinho? Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che la punta bosniaca, finora considerata vicina al divorzio e anche all'ipotesi della risoluzione del contratto in scadenza nell'estate del 2022, potrebbe restare. Anche con un nuovo centravanti (presupporrebbe l'addio a Borja Mayoral, ndr) e non per altro, Dzeko è stato tra i primi a mettere 'like' all'annuncio social da parte della Roma per Mou in giallorosso.

Sarà rivoluzione in casa Roma anche per quanto riguarda la rosa, spiega oggi Il Tempo. La società cercherà giovani talenti da integrare in un progetto a lungo termine, con José Mourinho che è rimasto colpito dalla visione dei Friedkin. Non ha una corazzata ma ha la possibilità di intraprendere un percorso vincente per il futuro: tra i suoi pallini c'è anche Justin Kluivert che battezzò talento quando era all'Ajax. Potrebbe tornare se il Lipsia non dovesse riscattarlo e poi andrà valutato anche il futuro di Cengiz Under e di Alessandro Florenzi.

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere dello Sport, snocciola alcuni nomi che potrebbero restare o partire dalla Roma dopo l'ufficialità di José Mourinho dalla prossima stagione. C'è anche Chris Smalling tra le colonne del progetto che verrà sarà un punto fermo, era titolare nel suo Manchester United e Mourinho lo avrebbe voluto anche a Londra al Tottenham per rinforzare il pacchetto arretrato.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Alessandro Florenzi. E azzarda un paragone importante per il terzino destro ora in prestito al Paris Saint-Germain e per il quale i parigini non hanno ancora deciso se riscattarlo o meno. In caso di mancata conferma, potrebbe tornare a Roma e José Mourinho potrebbe dunque trasformarlo di fatto in uno Javier Zanetti, ovvero nel jolly della sua Inter. A destra aveva Maicon, Zanetti giocava lì ma anche a sinistra o a centrocampo. C'era sempre e Mou gradisce Florenzi come giocatore.

L'edizione oggi in edicola de La Repubblica spiega che i Friedkin hanno deciso di fare una sterzata importante rispetto al passato e alle voci su Maurizio Sarri. Con il tecnico la proprietà non aveva mai parlato in modo diretto ma lo aveva fatto col suo agente che il giornale definisce 'sorpreso come da una nevicata a Ferragosto'. Però la proprietà ha deciso di accelerare subito, spingendo di fatto anche la squadra a dimostrare chi vuol restare e chi no a 5 giornate dal termine della stagione.

LAZIO

Inzaghi-Lotito, che succede? Il tanto sospirato rinnovo contrattuale del tecnico della Lazio tarda a materializzarsi ed è ormai sempre più concreta l’ipotesi che arriverà (se arriverà) solo a fine stagione, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Come scrive la rosea le parti continuano ed essere vicinissime, devono solo limare alcuni dettagli economici, che non sono secondari ma neppure tali da rimettere in discussione l'accordo. A questo punto la soluzione migliore è parlarne a campionato finito, quando si saprà se la Lazio giocherà o meno la prossima Champions. È la variabile decisiva: la certezza degli introiti sicuri consentirebbe a Lotito di premiare l'allenatore con un ingaggio più ricco. Pure lo scenario contrario (la mancata qualificazione in Champions) potrebbe però semplificare l’operazione-rinnovo perché la situazione sarebbe altrettanto chiara tanto per chi chiede quanto per chi offre. Ma ci sarebbe da affrontare bene la questione bonus. Che è poi stata anche la causa dei vari rinvii che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi. L'unico rischio in questa situazione di stallo sono le avances di altri club nei confronti di Inzaghi.

Un altro colpo alla Klose per la Lazio. Dopo il voltafaccia di David Silva, i biancocelesti sono pronti a dare l'assalto ad un altro spagnolo, Juan Mata. Come riportato da Il Tempo infatti, il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino il centrocampista offensivo in scadenza con il Manchester United. Attualmente guadagna 8 milioni di euro a stagione, potrebbe accontentarsi di poco più della metà, con il padre-agente che avrebbe già chiesto un biennale con opzione per il terzo anno.

FIORENTINA

La Fiorentina insiste per Rino Gattuso in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere della Sera Commisso, dopo aver incassato il no grazie di De Zerbi (diviso fra la corte serrata dello Shakthar e il sogno di giocare la Conference League con il Sassuolo) ha bussato alla porta di Gattuso mettendo sul piatto un accordo di due anni con opzione per il terzo. Rino prima di accettare intende comprendere i contorni del progetto viola. L'alternativa resta Juric.

PARMA

Poker di rinnovi in casa Parma. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha annunciato di aver prolungato i legami dei giovani Botond Balogh, Drissa Camara, Daan Dierckx e Filippo Rinaldi. Il rinnovo di Gabriele Artistico era stato invece perfezionato, e annunciato, lo scorso ottobre: "Il Parma Calcio 1913 comunica che nel corso di questa stagione sono stati perfezionati i rinnovi dei contratti dei seguenti calciatori: Gabriele Artistico ha rinnovato fino al 30.06.2025, Botond Balogh ha rinnovato fino al 30.06.2025, Drissa Camara ha rinnovato fino al 30.06.2024, Daan Dierckx ha rinnovato fino al 30.06.2025 e Filippo Rinaldi ha rinnovato fino al 30.06.2023".

BAYERN MONACO, PIACE EMERSON ROYAL DEL BETIS. CI SONO ANCHE LE MILANESI E IL PSG. BARCELLONA, ECCO IL PIANO PER RIPRENDERSI NEYMAR. PSG, STALLO NELLA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI MBAPPE. EVERTON, ANCELOTTI PUNTA BALE PER IL PROSSIMO ANNO

BUNDESLIGA

Spunta un nuovo club nella corsa per arrivare al terzino del Barcellona Emerson Royal. Oltre a Inter e Milan e a PSG, Tottenham e Bayer Leverkusen, anche il Bayern Monaco si sarebbe fatto avanti per il giocatore che si sta mettendo in mostra nel Real Betis. A riportarlo è Sky Sports.

LIGA

100 milioni di euro per provare ad acquistare Neymar e riportarlo in Catalogna. Questo è il budget che Laporta pensa di poter mettere insieme dalle cessioni estive e che potrebbe bastare visto che il contratto del brasiliano con il PSG scade nel 2022, abbassando di molto la quotazione del suo cartellino. L'attaccante ha sempre sognato di far ritorno in blaugrana, ma ora occorrerà capire se Al Khelaifi sarà disposto a lasciarlo andare per questa cifra. A riportarlo è AS.com.

LIGUE1

Le trattative per il rinnovo di Kylian Mbappé proseguono ma il Paris Saint-Germain sta cominciando a pensare al sostituto del fuoriclasse francese, qualora diventi inevitabile una sua cessione in estate. Secondo Le Parisien, l'obiettivo principale del club francese è Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool che in passato era nel mirino del Real Madrid (dove potrebbe finire proprio Mbappé) e che sta incontrando le stesse difficoltà nelle trattative per il rinnovo con i Reds.

PREMIER LEAGUE

Secondo la trasmissione El Chiringuito in Spagna, l'esterno di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Tottenham Gareth Bale sarebbe uno degli obiettivi dell'Everton in vista della prossima stagione. Il gallese difficilmente tornerà al Real e pare difficile anche che gli Spurs decidano di riscattarlo.

NAZIONALI

La Federcalcio sudafricana ha annunciato tramite i canali social il nome del nuovo ct dei Bafana bafana: si tratta di Hugo Broos, tecnico belga la cui ultima esperienza era stata alla guida della Nazionale del Senegal ma che in passato ha allenato anche Anderlecht e Club Brugge.