Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, SI LAVORA AL RINNOVO DI KESSIE', SENZA RINNOVO LO UNITED PUO' TENTARE DONNARUMMA, IBRA VERSO IL RINNOVO ANCHE GRAZIE AL DECRETO CRESCITA. ROMA, PELLEGRINI VUOLE RESTARE A VITA, TIAGO PINTO PUNTA NUNO TAVARES. LAZIO, ENNESIMO RINVIO PER IL RINNOVO DI INZAGHI, MUSACCHIO E HOEDT VERRANNO CONFERMATI. NAPOLI, L'EINTRACHT VUOLE ANTICIPARE IL RISCATTO DI YOUNES. FIORENTINA, RIBERY VIA A FINE STAGIONE, VLAHOVIC PUO' RINNOVARE. SAMPDORIA, GABBIADINI PUO' RINNOVARE, DAMSGAARD PIACE IN PREMIER.

Il Milan lavora al rinnovo fino al 2026 di Franck Kessié, giocatore che dal suo arrivo ha raddoppiato il proprio valore toccando una valutazione da 50 milioni di euro. Il suo ingaggio attuale da 2,2 milioni a stagione dovrà essere adeguato al rendimento, con Maldini e Massara che hanno cominciato a lavorare partendo da un'offerta da 3 milioni a stagione. Il centrocampista vorrebbe giocare la sua prima Champions in rossonero, e il club è decisamente pronto ad accontentarlo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Gigio Donnarumma e una passerella da star all'Old Trafford in Europa League contro il Manchester United. Una serata tutt'altro che banale, soprattutto per chi da anni sogna questi palcoscenici in maglia rossonera. Gli inglesi corteggiano il portiere ormai da tempo e lui ancora non ha trovato l'intesa per il rinnovo di contratto che lo porterebbe ancora una volta a dimostrare fedeltà al Diavolo. I Red Devils lo seguono con attenzione ormai da anni, e seguono con altrettanta attenzione l'evolversi di un tira e molla tra agente e club che ancora non ha portato alla fumata bianca per il prolungamento. Giovedì in campo per difendere i pali milanisti, in futuro chissà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il Decreto Crescita viene ancora una volta incontro al Milan e questa volta lo fa in vista del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic che al termine del campionato dovrebbe mettere la firma su un altro anno di accordo con i rossoneri mantenendo, proprio grazie al decreto, uno stipendio da 7 milioni netti a stagione, che al lordo costeranno al 50% alle casse del club di Elliott. Il Milan confermerà il suo attuale leader senza però scordarsi il futuro e cioè senza perdere l'occasione di acquistare un centravanti giovane che possa nel tempo sostituire lo svedese. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Lorenzo Pellegrini ha già deciso di chiudere la propria carriera alla Roma ed è per questo che i suoi agenti e il dg Tiago Pinto hanno potuto prendersi qualche mese di tempo prima di arrivare alla trattativa vera e propria per il rinnovo del contratto. Il centrocampista, intorno a cui il club vuole costruire la squadra del futuro, rinnoverà a cifre importanti e nel contempo, la famosa clausola rescissoria presente sull'attuale contratto, verrà stracciata. La negoziazione per il prolungamento comunque non coinvolgerà solo una questione economica, ma anche i piani societari per il prossimo futuro. Pellegrini infatti, vuole rimanere per sempre nella Capitale, ma lo vuole fare con una squadra intorno altamente competitiva e che possa metterlo nelle condizioni di vincere. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Il Napoli segue da tempo Nuno Tavares del Benfica, terzino sinistro che sta dimostrando di poter avere un bel futuro davanti. Ultimamente però, anche Tiago Pinto ha suggerito alla Roma di seguirlo e infatti i giallorossi lo stanno monitorando con attenzione in vista dell'estate. I primi contatti tra club ci sarebbero già stati, anche se per il momento senza approfondimenti di sorta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Prima di arrivare alla tanto attesa firma del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste dovrà essere capace di tirare fuori la squadra dalla crisi di risultati delle ultime settimane. Il prolungamento dell'accordo tarda ad arrivare, nonostante le parti continuino a parlare di "accordo praticamente fatto". La realtà è che al momento è tutto congelato in attesa di tempi migliori, con Lotito che non ha digerito questa altalena di risultati e che ieri ha spronato la squadra e l'allenatore per ripartire subito alla grande dalla sfida di venerdì contro il Crotone. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La difesa della Lazio, in vista della prossima stagione, subirà sicuramente un profondo restyling visto che in molti sono in partenza e che Tare è già alla ricerca di due calciatori che possano rinnovare la linea difensiva di Inzaghi. Considerando Luiz Felipe e Acerbi come punti fermi e Radu come potenziale conferma su espressa richiesta del tecnico, a partire saranno Musacchio, per cui i biancocelesti non hanno intenzione di far valere l'opzione sul contratto e Hoedt, arrivato in prestito secco e destinato a tornare al Southampton. Patric, in scadenza nel 2022, attende una chiamata per il rinnovo, che è comunque in programma. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riferito dall'edizione tedesca di Sky Sport, l'Eintracht Francoforte vorrebbe anticipare di una stagione il riscatto di Amin Younes, arrivato la scorsa estate in prestito biennale dal Napoli. Il club tedesco è più che convinto dal rendimento dell'attaccante e dunque è pronto a mettere sul piatto i 2-3 milioni di euro previsti per il riscatto del calciatore.

A fine stagione Franck Ribery è destinato a lasciare la Fiorentina al termine del suo attuale contratto. Il francese è in cerca di nuove sfide e il club viola è pronta a battere altre strade, per questo davanti al "Kaiser" ci sono il Monza oppure un ritorno in Bundesliga. In ogni caso se ne parlerà solo a fine stagione perché ora invece, il campione transalpino è concentrato sull'avventura fiorentina, con i compagni, Prandelli e tutti i tifosi, che fanno affidamento su di lui per togliersi di dosso il peso della zona a rischio retrocessione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

A fine stagione la Fiorentina presenterà un'offerta da 1,5 milioni a stagione per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza nel 2023. Il giocatore vorrebbe restare in viola, mentre i suoi agenti sono meno caldi rispetto al prolungamento. Secondo La Gazzetta dello Sport però, vista la ferma volontà del presidente Commisso, alla fine un accordo verrà trovato.

Manolo Gabbiadini è tornato al gol e la Sampdoria vede così ripagare la fiducia e la lunga attesa. L'attaccante è sempre stato tenuto in grande considerazione dal club che ora è pronto a fargli prolungare il contratto fino al 2024, un anno oltre all'attuale scadenza. Non solo per motivi di ammortamento che ovviamente sono importanti per i conti, ma anche perché tutti in blucerchiato sono convinti che a 29 anni la punta abbia ancora molto da dare. A riportarlo è Tuttosport.

Mikkel Damsgaard è stata un'altra grande intuizione degli uomini di mercato della Sampdoria. Il danese, 21 anni a luglio, è arrivato per 6 milioni di euro e ha già convinto tutti sia in Italia che all'estero. Il suo valore è schizzato fino a 20 milioni di euro e nonostante il contratto in scadenza nel 2024, ha già mezza Premier League sulle proprie tracce. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

GERMANIA, LOW LASCERA' LA NAZIONALE DOPO L'EUROPEO, FLICK E RANGNICK IN CORSA, KLOPP SI TIRA FUORI. DALL'ARGENTINA, CAVANI AL BOCA JUNIORS, IL PADRE DEL MATADOR CONFERMA. MANCHESTER UNITED, OCCHI SU OBLAK. TOTTENHAM, IL RISCATTO DI BALE SI AVVICINA. CHELSEA, PIACE GIMENEZ DELL'ATLETICO. BARCELLONA, COUTINHO PRIMO DEI PARTENTI.

La Federcalcio tedesca ha reso noto che Joachim Löw lascerà l'incarico di commissario tecnico subito dopo gli Europei. Una notizia per certi versi sorprendente considerando che il ct è legato alla Mannschaft fino al 31 luglio 2022. 61 anni, Löw ha preso le redini della selezione subito dopo i Mondiali del 2006, raccogliendo il testimone di Jurgen Klinsmann, di cui è stato assistente. Nel suo palmarès il quarto titolo mondiale della Germania nella rassegna iridata del 2014 in Brasile. La sua posizione negli ultimi mesi si è fatta sempre più in bilico dopo le deludenti prestazioni in Nations League che erano seguite al flop di Russia 2018.

Spuntano nuovi nomi di candidati alla panchina della nazionale tedesca dopo la decisione di Joachim Löw di salutare dopo gli Europei. Secondo quanto riportato dalla Bild anche Hansi Flick, oltre a Jurgen Klopp, è un candidato forte. L'attuale tecnico del Bayern è stato per anni assistente del commissario tecnico, vincendo il Mondiale nel 2014. Il suo contratto con i bavaresi è in scadenza nel 2023. Altro nome è quello di Ralf Rangnick, tecnico che fu vicinissimo al Milan.

Jurgen Klopp si chiama fuori dalla panchina della nazionale tedesca dopo l'annuncio in giornata di Joachim Low che ha deciso di abbandonare la guida della selezione al termine degli Europei. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Liverpool ha dichiarato: "Non sarò disponibile come potenziale allenatore della nazionale tedesca in estate o dopo l'estate. Mi restano tre anni al Liverpool, è una situazione semplice: firmi un contratto e cerchi di mantenerlo". Su di Joachim Low: "Jogi ha fatto un lavoro incredibile in questi anni, è stato uno dei tecnici più vincenti. Chi prenderà il suo posto? Ci sono molti ottimi allenatori tedeschi".

Edinson Cavani ha preso la sua decisione: questi saranno i suoi ultimi mesi in Europa, poi una volta che il contratto con il Manchester United sarà scaduto, volerà in Sud America per vestire la maglia del Boca Juniors. Come si legge su Olè infatti il Matador a luglio sarà un nuovo giocatore del Boca: decisivi i contatti fra il fratello-agente di Cavani e il dirigenza degli Xeneizes.

Luis Cavani, padre del Matador Edinson, è stato intervisto durante la trasmissione Superfutbol in onda su Tycsports: "Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla suo famiglia. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L'idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termina della stagione di Premier League, con vuole continuare con il Manchester United".

Il Manchester United è pronto a tuffarsi nel mercato. I Red Devils starebbero già sondando il terreno per un nuovo portiere. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, nella lista ci sarebbe anche Jan Oblak ma l’estremo difensore dell'Atletico Madrid sarebbe troppo costoso per le casse del club inglese. Malgrado questo la dirigenza starebbe approfondendo la questione cercando di trovare una soluzione per regalare a Solskjaer un nuovo portiere per la prossima stagione.

L'ottimo momento di forma di Gareth Bale (sei gol nelle ultime sei gare del Tottenham), fa sorridere anche il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, i Blancos sperano che l'ottimo momento del gallese possa rendere più facile il riscatto a titolo definitivo da parte degli Spurs.

Il Chelsea guarda in Spagna per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta The Athletic, la formazione di Thomas Tuchel avrebbe messo nel mirino il difensore dell'Atletico Madrid José Gimenez. Il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2023 con i Blues che comunque si starebbero muovendo per arrivare al giocatore la prossima estate.

Il futuro di Philippe Coutinho è lontano dal Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun il brasiliano è in cima alla lista dei partenti: il Barça, si legge, ha bisogno di monetizzare e di alleggerire il monte ingaggi.