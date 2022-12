MilanoFinanza - Marotta ha proposto di ridurre il numero di squadre in Serie A

vedi letture

Il calcio italiano discute sulla sua riforma, mentre la FIFA lancia il nuovo mondiale per club voluto da Gianni Infantino. Un rapporto, quello fra le gare di campionati nazionali e quelle internazionali, che portano molti più introiti, sempre più complicato. Con l'obiettivo di conciliarle meglio - almeno dal punto di vista economico - secondo MilanoFinanza nell'ultima assemblea di Lega Serie A l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, avrebbe proposto di ridurre il numero di squadre nel massimo campionato italiano. In questo modo, i top club avrebbero più possibilità di giocare partite sia della nuova Champions sia del Mondiale FIFA. Accoglienza freddina da parte di diverse società, come certificato dalle parole dello stesso Casini nella conferenza stampa post-assemblea.