Mundo Deportivo - La Juve offre a Depay 3 milioni all'anno in più rispetto al Barça

La Juventus si inserisce prepotentemente nella corsa per Memphis Depay, che sembrava a un passo dal Barcellona ma che adesso è di nuovo in ballo tra i catalani e i bianconeri. Dopo che la settimana scorsa fonti vicine al presidente Laporta parlavano di "grande ottimismo" per l'olandese in scadenza col Lione, la trattativa è finita in stand by per l'inserimento della Vecchia Signora che ha superato la proposta economica di ben 3 milioni a stagione. Il Barça ha risposto mettendo sul piatto un ulteriore anno di contratto (il quarto) con un'opzione di prolungamento a 3 milioni all'anno perché non possono aumentare la parte fissa a causa del monte ingaggi già troppo elevato. Adesso la palla passa al giocatore con il contratto che resta decisamente in ballo. A riportarlo è Mundo Deportivo.