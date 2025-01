Ufficiale "New Defender alert". Il Milan annuncia Kyle Walker: per l'inglese maglia numero 32

Kyle Walker è un nuovo calciatore del Milan. Ad ufficializzare l'arrivo del difensore inglese è lo stesso club rossonero con una nota: AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC.

Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023. Kyle, nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32".

Rientro in Inghilterra. Nella giornata di oggi il calciatore (arrivato ieri a Milano), ha concluso le visite mediche con l’idoneità sportiva presso il centro Ambrosiano di Milano e successivamente si è spostato a Milanello per sostenere il primo allenamento. Walker - ricordiamo - non potrà giocare con il Parma (prossimo impegno di campionato in programma domenica) per via del permesso di lavoro, da ottenere tornando in Inghilterra in questi giorni col nuovo contratto firmato. Walker arriva in prestito gratuito dal Manchester City, con il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.