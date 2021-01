I numeri di Hakimi aumentano i rimpianti del Real: solo Benzema ha la media gol del terzino

I numeri di Achraf Hakimi impressionano e provocano qualche rimpianto nel Real Madrid. Il marocchino, con la maglia dell'Inter, ha già messo a segno sei reti in 1056 minuti, con una media clamorosa di un gol ogni due partite (0,51 per 90'). Come riporta As, il migliore del Real è Karim Benzema, che ha firmato otto centri in 1420 minuti giocati. Stessa media, ma parliamo di un attaccante. E il divario tra il francese e il resto della rosa è netto: dopo di lui c'è Mariano Diaz (1 gol in 206 minuti totali) e Federico Valverde (3 in 742). Insomma, problemi offensivi enormi per una squadra che punta a vincere tutto.