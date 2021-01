I numeri di Shomurodov, l'uzbeko volante che ha conquistato la Serie A

Dal Mar d’Azov al Mar Ligure. Eldor Shomurodov, bomber uzbeko arrivato da Rostov, città russa adagiata sulla riva destra del fiume Don, sembra essersi definitivamente conquistato un posto al sole nell’attacco del Genoa e sulla copertina della Serie A 2020/21. Le ultime prestazioni hanno acceso i riflettori sul numero 61 del Grifone, nonché l’interessamento della Juventus nei suoi confronti.

Il Cigno di Surkhandarya. Proviamo a ribattezzarlo così, dal nome della regione dell’Uzbekistan che gli ha dato i natali. 76 chili per 190 centimetri, 25 candeline spente a fine giugno scorso. Cresciuto in patria, al Mash'al Mubarek, è esploso in Uzbek League nel 2015. Due anni dopo, la chiamata dalla Russia: il Rostov usa argomentazioni convincenti e lo porta a casa. Ambientamento non immediato: 18 presenze e 2 gol nella prima stagione in Prem'er-Liga, 3 reti in 26 apparizioni nel campionato successivo.

La consacrazione. La stagione 2019/2020 è stata la migliore finora: 11 reti in 28 presenze. E si è tolto anche qualche soddisfazione a livello di nazionale: la doppietta al Turkmenistan in Asian Cup, poi quella alla Palestina nel 2-0 per le qualificazioni a Qatar 2022. Nel complesso, con la maglia della selezione uzbeka ha giocato finora 41 partite e segnato 19 reti. Il Genoa, complici gli interessamenti da mezza Europa, non ha speso pochissimo per portarlo alla corte che in quel momento era del ds Faggiano: quasi 8 milioni di euro, un investimento che testimonia quanto il club credesse nelle sue capacità. Anche se il gol, numeri alla mano, non è la sua migliore arma, e del resto finora ne ha segnato soltanto uno in questo campionato.

Punti di forza e di debolezza. Se la finalizzazione non è il principale pregio di Shomurodov, la collaborazione alla manovra della squadra è una caratteristica non da poco: cambi di gioco e cross rientrano nel suo bagaglio. Così come la tendenza ad aiutare in fase di non possesso: per esempio, in questo campionato è il miglior centravanti della Serie A per duelli difensivi fatti (7,92 a gara) e vinti (3,96). Così anche sul pressing: nessun giocatore in questa stagione è stato impegnato in media in più duelli in pressing di Eldor (13,47). Brilla anche sulle azioni difensive fatte (10,14 a partita, soltanto Pussetto tra i centravanti ne fa di più) ed è anche nella top ten dei dribbling: in media, ne tenta 5,07 a partita (ottavo in assoluto, gliene riescono però 1,9 a gara). A dispetto dell’altezza, può migliorare sulle palle aeree: è addirittura 29° per numero di tiri di testa a partita e dodicesimo tra i centravanti per i duelli aerei vinti (2,22 a partita). Un gigante di manovra, che il Genoa si gode. E le big osservano con attenzione.