Parmalive dopo il ko col Crotone: "La rabbia supera il rimpianti, non c'è limite al peggio"

vedi letture

Il Parma è ormai a un passo dalla matematica retrocessione in Serie B. Dopo la sconfitta di sabato contro il Crotone ultimo in classifica, la squadra di D'Aversa deve ormai a iniziare a pensare alla prossima stagione in cadetteria visti gli undici punti di svantaggio dal quartultimo posto a cinque giornate dalla fine.

Questa l'analisi di 'Parmalive': "L'incredibile sconfitta contro il fanalino di coda Crotone è riuscita nell'impresa di allontanare ogni rimpianto, per far posto ad un altro sentimento, ancora più fastidioso: la rabbia. Rabbia che forse per la prima volta in assoluto abbiamo addirittura visto anche negli occhi di Kyle Krause, il quale è sempre stato stato il primo a crederci e l'ultimo a mollare, anche nelle situazioni più disperate. Insomma, pensavamo di aver toccato il fondo, e invece non c'è mai limite al peggio: oltre ad aver dimostrato a più riprese di non avere carattere e attributi, questo Parma sta anche riuscendo a calpestare la dignità dei propri tifosi. L'unica speranza che ci rimane è quella di arrivare in fretta all'ultima giornata di campionato, possibilmente non in ultima posizione (sarebbe la beffa delle beffe)".

Il Parma potrebbe matematicamente retrocedere già nel prossimo turno di campionato, la squadra di D'Aversa giocherà a Torino contro i granata di Davide Nicola.