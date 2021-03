I problemi di un 3-5-2 che non ha esterni: la Lazio non vola senza ali

Quando i punti di forza, o quelli che dovrebbero essere tali, diventano i più grandi limiti, difficilmente si raggiunge un obiettivo. Nella fattispecie della Lazio, che sogna di rientrare in Champions, la serata di ieri contro la Juventus ha palesato i limiti della rosa negli esterni (e non solo). I famosi quinti, su cui si basano le fortune del 3-5-2. Un modulo che privilegia e valorizza la spinta dei laterali, che devono essere tanto bravi a offendere quanto a difendere. Hakimi, Gosens e Spinazzola docet.

Loro sono dei top nel ruolo e fanno la differenza. La Lazio ne ha due che a tratti toccano livelli alti, come Lazzari e Marusic, ma il grande problema è che ieri a Torino non c'erano. O meglio, il montenegrino c'era, ma come stopper di destra con Lulic dirottato a destra (gioca a sinistra di solito) e Fares sulla fascia mancina: il primo è rientrato un mese fa dopo un anno di stop, mentre il secondo non giocava titolare dal 29 novembre. E la coppia inedita non ha funzionato, perché Lulic al momento non è in condizione di essere un valore, mentre Fares è stato protagonista di una prova in chiaroscuro. Come se non bastasse, dopo 15' nel secondo tempo, Inzaghi ha inserito al posto del bosniaco Patric: di solito gioca tra i tre dietro, ma il tecnico l'ha posizionato come quinto, con Marusic più indietro. Risultato? Dopo pochissimi minuti dal suo ingresso, con uno sciagurato retro-passaggio di testa a Escalante, lo spagnolo ha spalancato le porte a Morata per il 2-1.

Ricapitolando. Nella partita decisiva, dopo tre sconfitte consecutive, la Lazio si è presentata senza esterni che potessero incidere, ma con Lulic, Fares e Patric. D'accordo che i giocatori sono questi, ma - oltre a porsi delle domande sul mercato - nessuno pone come obbligo l'utilizzo del 3-5-2. Soprattutto quando il tuo migliore quinto è infortunato (Lazzari, punta il Bayern) e Marusic, uno dei più positivi nell'ultimo periodo, viene abbassato come stopper nella difesa a tre.