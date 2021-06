RAC1 - Il Barcellona insiste per Pellegrini: proposto Lenglet come contropartita

Il Barcellona farebbe sul serio per Lorenzo Pellegrini. Come riporta dalla Spagna la radio catalana RAC1, il Barcellona, attraverso alcuni intermediari, avrebbe proposto alla Roma Clement Lenglet come possibile contropartita per portare in Catalunya il centrocampista italiano. Lenglet non farebbe più parte dei piani degli spagnoli, che avrebbero aperto ad una sua cessione: d'altra parte, però, lo stesso Lenglet negli scorsi giorni avrebbe chiuso ad una cessione, con il desiderio di restare a Barcellona anche nella prossima stagione.