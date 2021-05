Radio La Red - Doppio no di Gallardo alla Roma: la ricostruzione della fumata nera col Muñeco

Arrivano ulteriori indiscrezioni dall'Argentina sul presunto "no" di mister Marcelo Gallardo alla Roma. Secondo quanto riporta Radio La Red, sarebbero state infatti ben due le proposte rifiutate dal tecnico del River Plate per trasferirsi nella capitale italiana. I giallorossi ci avrebbero provato con una prima offerta ufficiale da tre anni di contratto, subito declinata dall'argentino, per poi tornare alla carica con una seconda offerta nettamente migliore a livello economico, senza però riuscire a convincere El Muñeco. Il motivo? Gallardo non considera finito il suo ciclo vincente alla guida dei Millonarios e non intende quindi muoversi almeno fino a fine 2021.

Solo dopo questa doppia fumata nera, a detta dell'emittente, la Roma avrebbe virato e chiuso con José Mourinho, nuovo allenatore della Lupa dal 2021-22.