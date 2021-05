Record - Il Lione tratta Fonseca: il tecnico portoghese è il possibile successore di Garcia

Possibile futuro in Francia per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si appresta a concludere la stagione sulla panchina della Roma prima dell'arrivo di José Mourinho ma potrebbe accasarsi presto in Ligue 1. Secondo quanto riporta Record, l'allenatore starebbe trattando con il Lione per sostituire un altro ex giallorosso come Rudi Garcia.