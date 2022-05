I retroscena su Spalletti, De Laurentiis e i motivi di una conferma a Napoli meno lontana

Il cielo con un dito e poi lo scontro con la realtà. Lo Scudetto che resta solo un miraggio, ancora una volta. Il Napoli rimanda nuovamente le ambizioni di titolo e dopo le ultime uscite sembra essersi rotto qualcosa anche nell'idillio tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Piccole crepe che hanno poi aperto una voragine di dubbi: il tecnico di Certaldo resterà alla guida degli azzurri anche in futuro? La risposta è arrivata ufficialmente dallo stesso allenatore. "Ho un altro anno di contratto e un anno ulteriore con opzione a favore della società. Io voglio rimanere a fare l'allenatore del Napoli, ho firmato un contratto di due anni e qui mi sento benissimo, non vedo quale problema possa esserci".

Cosa vuol fare De Laurentiis?

Altre parole ufficiali, quelle del numero uno azzurro, Aurelio De Laurentiis. "L'ho scelto io, ma a gennaio del 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare il biennale più un'opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Poi l'ho convinto, facciamo un secolo e mezzo in due. Poi quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla". E allora? A livello di dichiarazioni sembra tutto rose e fiori. Però le crepe non mancano, soprattutto su quello che sarà il progetto anche se c'è una discriminante a far pensare che Spalletti possa restare. I costi.

Sarà un'estate di grandi addii

Fatta per l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia, per la sinistra l'obiettivo è Mathias Olivera. Però non mancano le voci sui grandi addii: Victor Osimhen, Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski, Eljif Elmas. Potrebbe partire anche più di un big, forse anche più di due. Il Napoli vuole ridurre i costi ed esonerare Spalletti, che ha un contratto fino al 2023 con doppia opzione, non rientra nella logica di ADL che dovrebbe poi avere un nuovo tecnico a bilancio. Dunque le parti discuteranno a fine stagione ma la sensazione è che sarà Spalletti a decidere. Di rimanere.