Riparte la A - Lazio, Provedel è la certezza in più di Sarri. Dov'è Marcos Antonio?

vedi letture

Quarto posto in classifica, vetta a tre punti, uno scontro diretto vinto e uno perso. Inizio tutto sommato positivo per la Lazio, trascinata dai soliti Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Quest'anno Maurizio Sarri ha una certezza in più, vale a dire Ivan Provedel. Il tecnico ha insistito per un altro portiere, oltre a Maximiano e ha avuto ragione. Il portoghese, dopo l'espulsione all'esordio contro il Bologna, ha perso il posto e le gerarchie sono già nette. Buono l'impatto di Alessio Romagnoli, Basic in crescita, nella media Vecino. Difficoltà per Marcos Antonio, che Sarri non vede titolare se non in determinati contesti. Da valutare Cancellieri, che ha potuto godere solo di alcuni scampoli di partita.

6,50 IMMOBILE (7)

6,50 PROVEDEL (7)

6,43 MILINKOVIC-SAVIC (7)

6,33 LAZZARI (6)

6,33 LUIS ALBERTO (6)

6,30 PEDRO (5)

6,25 CASALE (2)

6,25 HYSAJ (2)

6,25 ROMAGNOLI (6)

6,13 BASIC (4)

6,08 PATRIC (7)

6,07 ZACCAGNI (7)

6,00 FELIPE ANDERSON (7)

6,00 VECINO (5)

5,92 CATALDI (6)

5,86 MARUSIC (7)

5,75 CANCELLIERI (2)

5,50 MARCOS ANTONIO (2)

4,00 MAXIMIANO (1)