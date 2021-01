Rush finale - Il Torino rivede le priorità. Ma Gedson Fernandes resta in uscita dal Tottenham

Nei giorni scorsi il Torino sembrava convinto di accelerare per Gedson Fernandes, promettente centrocampista classe ’99 in prestito al Tottenham dal Benfica. I primi mesi di avventura agli Spurs non sono andati come sperato dalle parti in causa e proprio per questo il club di José Mourinho sta lavorando all’interruzione anticipata del prestito. In queste ore il giocatore potrebbe far ritorno al Da Luz, ma difficilmente il futuro da qui a fine stagione sarà con la maglia del Benfica. Il Torino come detto ha fiutato l’affare e lavorato al colpo, salvo poi scontrarsi con le idee e i principi tattici del neo tecnico Davide Nicola. Che per lavorare ad una complicata corsa salvezza ha voglia di avere a disposizione giocatori che conosce e che può utilizzare fin da subito. Da qui, lo scatto per Lukas Lerager (oltre che per Antonio Sanabria), giocatore che proprio Nicola ha valorizzato al Genoa. Ad oggi e dopo un iniziale forte interessamento, insomma, Gedson Fernandes rappresenta un’alternativa per il Toro. Ma a prescindere dall’eventuale fumata nera coi granata, il futuro del giocatore sarà ancora in prestito. E in tal senso sono tante le società portoghesi che accoglierebbero a braccia aperte il quasi ex Tottenham.