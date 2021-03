Serie A flop, per l'11esimo anno di fila nessuna italiana vincerà la Champions. Non è record

vedi letture

Per l'undicesimo anno consecutivo, non sarà una squadra italiana a vincere la Champions League. Nessuna delle nostre rappresentanti nella massima competizione continentale ha infatti avuto accesso ai quarti di finale, con l'Inter eliminata nella fase a gironi e le altre tre - Lazio, Atalanta e Juventus - fuori agli ottavi.

L'ultimo successo fu targato Inter, nel 2010. Ma il non vincere per undici anni consecutivi la Coppa dei Campioni/Champions League non è un record negativo per il nostro calcio. Negli anni '70, infatti, nessuna squadra italiana vinse la Coppa dei Campioni e dal successo del Milan nel 1969 a quello della Juventus nel 1985 sono trascorsi 16 anni.

Negli ultimi dieci anni, dopo il trionfo dell'Inter nell'anno del Triplete, la Champions è stata vinta per quattro volte dal Real Madrid, due dal Barcellona, due dal Bayern Monaco, una dal Chelsea e una dal Liverpool.