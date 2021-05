Skysports - La Juventus può ripartire da Luis Campos. E' sfida al Manchester United

La Juventus potrebbe stravolgere il suo organigramma questa estate e ripartire da Luis Campos, dirigente portoghese che negli ultimi anni ha costruito il Lille che in questa stagione è a un passo dal titolo in Francia.

Libero dallo scorso dicembre, Campos è nel mirino di tre top club europei: Juventus, Manchester United e Arsenal anche se i gunners - riporta 'Skysports' - non indietro nella corsa.

Dopo un periodo al Real Madrid, lavorando con Jose Mourinho, Campos è diventato direttore sportivo al Monaco nel 2013 e nel corso di quattro anni ha costruito con cura la squadra che ha riportato il titolo a Montecarlo per la prima volta in 17 anni e guadagnando, allo stesso tempo, oltre 500 milioni di sterline nel mercato dei trasferimenti. Poi l'avventura al Lille, altro club francese che ha riportato in alto negli ultimi anni a suon di eccellenti acquisti e plusvalenze.