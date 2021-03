Speciale panchine: il punto sul Parma. Il rischio B e la rivoluzione Krause: tutto in bilico

Il destino di Roberto D'Aversa è appeso al futuro del Parma. Salvare i ducali dopo esser tornato e subentrato a Fabio Liverani gli porterebbe chiaramente credito e difficilmente Kyle Krause potrebbe chiudere il suo ciclo. Mai dire mai, s'intende, però tutto dipende dalle prossime gare. Chiaro: la proprietà potrebbe anche decidere di chiudere con l'allenatore e aprire un nuovo corso, contando che la scelta fatta ha avuto anche motivazioni di bilancio (D'Aversa era già stipendiato dal club).

Un futuro da scrivere Krause sta investendo tanto nel club e la sensazione è che sia pronto per aprire una nuova pagina del Parma. Con un nuovo manico, dietro la scrivania, e magari anche in panchina. Come detto, la salvezza potrebbe consolidare la posizione di D'Aversa, ma se così non fosse? In campo è ripartito dai giovani, dalle scommesse, abbinate ad alcune certezze e giocatori d'esperienza. Così potrebbe fare anche con la dirigenza e altrettanto con l'allenatore. E' presto e prematuro, però, fare previsioni. In queste settimane la proprietà sta iniziando a stilare i cosiddetti 'Piano A' e 'Piano B'. Che dipendono esattamente dalla categoria dove giocherà il Parma nell'anno che verrà.