Speciale panchine: il punto sull'Inter. Il futuro di Conte dipende solo dalla proprietà

Preso per vincere, Antonio Conte ha passato il primo anno a prender le misure alla Juventus e poi il secondo è andato all-in sul campionato. In Champions è stato un disastro, una vera e propria Caporetto, però i tifosi nerazzurri son ben disposti a metter nel dimenticatoio l'eliminazione da ultima nella fase a gironi dell'Europa che conta se dall'altra parte della bilancia c'è la fine dell'egemonia bianconera e la sospirata parola Scudetto. Un'attesa lunga per i nerazzurri che adesso sembra possibile. E tanto, in questa stagione, c'è anche di Conte, considerata anche la difficile annata nerazzurra in quanto a questioni societarie.

E il futuro? Quello di Conte all'Inter è un progetto, però è chiaro che la questione societaria pesi tanto. I ritardi sugli stipendi e le incertezze che arrivano dalla Cina scuotono nel profondo anche l'allenatore. Che ovviamente sta osservando gli sviluppi, pensando al campo, al sogno Scudetto ma chiaramente con uno sguardo anche a quello che sarà il futuro del club. Per ora lo scenario sembra uno solo: club ceduto, Conte ancora in sella. Però è chiaro che la cessione dell'Inter, come quote di maggioranza prima o poi, sia una questione prioritaria anche negli interessi dello stesso tecnico. Urgente, da chiudere quanto prima, nell'interesse del futuro della società e del progetto tecnico.