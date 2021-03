Sportmediaset - Complicato pensare a un altro anno di CR7 alla Juve. Icardi nel mirino

vedi letture

Per 'Sportmediaset' quella in corso sarà l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. "Complicato, al momento, pensare a un ulteriore anno di Cr7 in bianconero e il nuovo centravanti è già stato individuato", si legge. L'obiettivo del club bianconero sarebbe quello di cedere Ronaldo con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, ovvero giugno 2022, per liberarsi dell'ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione.

E per sostituirlo il candidato numero uno è Mauro Icardi, già obiettivo di Paratici quando era alla Juventus. "La soluzione per portarlo a Torino potrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto la stagione successiva o quella dopo", si legge.