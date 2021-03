Sprofondo Cina - Paradosso Jiangsu Suning: vince il titolo e chiude dopo 108 giorni

vedi letture

Un'inchiesta in più capitoli su Tuttomercatoweb.com che parte dallo stop agli investimenti di Suning passando dal crollo del calcio cinese e alle sue prospettive. O fallimento.

L'addio al calcio nel giorno del ventisettesimo anno dalla fondazione. Un anniversario non certo dei migliori per il Jiangsu Football CLub che ha ufficialmente sancito la fine delle attività sportive. Una disintegrazione del progetto, così racconta Titan Sports, delle operazioni del club è raro nel calcio mondiale.

La nascita e la fine del Jiangsu La squadra di Jiangsu è una delle fondatrici della Chinese Football League, ma la squadra è rimasta nella massima serie per una sola stagione prima di essere retrocessa, e poi è rimasta nella lega di basso livello per 14 stagioni prima di tornare in Super League stage nel 2009. Dopo la professionalizzazione del calcio cinese, a causa del cambio di sponsor, la squadra di Jiangsu ha utilizzato successivamente i nomi di Jiangsu Matt, Jiangsu Jiajia e Jiangsu Sainty. Nel dicembre 2015, il gruppo Suning ha annunciato ufficialmente che avrebbe rilevato il Jiangsu Football e il club è stato ribattezzato Jiangsu Suning Football Club.

I problemi, il titolo, la chiusura Già a metà stagione sono emersi problemi del Suning. Alcuni media hanno denunciato pagamenti poi evidenziati anche in questi giorni dai tesserati, arrivati in forte ritardo o arretrati. Già dopo la fine della stagione, dopo il titolo, non c'è stata una celebrazione importnate e non ci sono stati bonus erogati. È stato riferito che il gruppo Suning aveva discusso della cessione con società a Suzhou e Wuxi, ma per quotazioni differenti non c'è stato accordo. E solo dopo 108 giorni dal titolo, il club ha chiuso.