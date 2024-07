I tagli di Thiago Motta: da Rugani a Kostic, sei giocatori fuori dal progetto Juventus

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato in uscita dalla Juventus spiegando che Thiago Motta, insediatosi questa settimana alla Continassa, ha già chiarito alla società che sei calciatori attualmente in rosa non rientrato nei suoi piani per la prossima stagione.

Si parte dai difensori Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Quest'ultimo, nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2026, è considerato non funzionale al nuovo progetto tecnico e potrebbe andare in Arabia Saudita. Fuori dai piani della Juventus anche il brasiliano Arthur Melo, centrocampista centrale reduce da una buona stagione in prestito alla Fiorentina. Si cerca una soluzione per lui, questa volta a titolo definitivo: valutazione di mercato 15 milioni di euro.

In uscita anche lo statunitense Weston McKennie. L'ex Schalke 04 che nelle scorse settimane ha rifiutato il trasferimento all'Aston Villa ha un altro anno di contratto e la Juventus gli ha già comunicato che deve trovarsi una sistemazione. Stesso discorso per Arek Milik: il centravanti polacco proprio come Moise Kean (che s'è già accasato alla Fiorentina) non rientra nei piani del club bianconero.

Infine Filip Kostic, laterale a tutta fascia che poco si addice alle idee di gioco di Motta: il calciatore serbo, 31 anni, fu acquistato nell'estate 2022 e ha altri due anni di contratto.