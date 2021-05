The Guardian - Il Chelsea piomba su Lukaku: le difficoltà dell'Inter favorirebbero l'operazione

Il giorno dopo la vittoria della Champions League, il Chelsea piomba su Romelu Lukaku. Lo riporta The Guardian dall'Inghilterra, spiegando come per il tecnico Thomas Tuchel l'acquisto di una nuova prima punta sia la priorità assoluta sul mercato. "L'Inter - scrive il quotidiano - farà di tutto per raccogliere fondi privandosi di Achraf Hakimi e di Lautaro Martinez e non vuole perdere Lukaku". Dopo la stagione deludente di Timo Werner, Tuchel vuole investire su una nuova punta che possa incidere maggiormente e il nome di Lukaku sarebbe preferito anche ad Harry Kane, la cui volontà è quella di lasciare il Tottenham. "Una reunion tra il Chelsea e Lukaku - conclude The Guardian - potrebbe essere fattibile viste le grosse difficoltà finanziarie del club italiano che ora ha bisogno di vendere. Lukaku sta ragionando sul suo futuro dopo l'addio di Antonio Conte negli scorsi giorni".