TuttoNapoli sul divorzio tra De Laurentiis e Gattuso a fine stagione: "Chi ve lo fa fare?"

vedi letture

"Ma chi ve lo fa fare?" E' il titolo di un articolo di 'TuttoNapoli.net' in merito a una decisione che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già preso da diverse settimane, ovvero cambiare allenatore a fine stagione.

"Ma chi ve lo fa fare - si legge -, di separarvi sul più bello, ognuno per la propria strada, incerti sul vostro destino? La domanda è coerente coi risultati del campo, con le ultime vittoria, con lo show del Maradona contro la Lazio. Il Napoli, ritrovati i suoi migliori, passate le nubi, è in piena corsa per un posto in Champions League. Gioca bene, segna tanto, si diverte. Il gioco di Gattuso esalta i singoli: è questo il suo più grande merito.

Eppure a fine stagione sarà addio. A quanto pare, non ci sono margini per ricucire lo strappo tra l'allenatore e De Laurentiis. Troppe cose sono successe per ricomporre i pezzi. Ma salutarsi potrebbe essere un errore. Perché il Napoli, che ora gioca bene, ripartirebbe da un allenatore diverso e sarà costretto a diverse modifiche, e perché Gattuso, secondo i rumors, ripartirà dalla Fiorentina, che il prossimo anno giocherà senza coppe. Forse meriterebbe di restare in Europa, Ringhio. Magari in Champions, magari col Napoli.

Non è ancora detta l'ultima parola, nel calcio contano le esigenze. Magari qualcuno ci ripenserà. Per il bene del Napoli".