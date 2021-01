Tuttosport - Con Nicola in panchina il Torino tornerà su Lasse Schone

vedi letture

Con l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Torino, Lasse Schone diventa nuovamente un obiettivo granata per il centrocampo. Il regista danese, che si sta allenando con l'Ajax, è un pupillo di Nicola, che con lui al Genoa aveva il posto fisso ed aveva dimostrato tutto il suo valore. Ecco perché - scrive Tuttosport - la trattativa con il Torino è da considerare possibile. Schone tornerebbe volentieri a giocare con l’allenatore che lo ha capito più di tutti. L'unico problema è che Schone non gioca da un po' ed avrebbe bisogno di tempo per tornare in forma. A questo punto la domanda è d’obbligo: il Toro in questa drammatica situazione di classifica può permettersi di aspettarlo anziché andare su profili pronti all’uso? L'accordo si può trovare, visto che Cairo potrebbe mettere a disposizione a Nicola un giocatore di suo gradimento senza tirare fuori un euro.