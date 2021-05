Tuttosport - Nicola "usato e gettato" dal Torino: per sostituirlo piace anche Gotti

Secondo Tuttosport, Davide Nicola verrà "usato e gettato" da Cairo come successo un anno fa con Moreno Longo. Ivan Juric al momento è la soluzione che piace di più al Torino ma non è l'unica. Le alternative portano ai nomi di Gotti in uscita dall'Udinese; di Dionisi che ha portato in A l'Empoli e di Paolo Zanetti, attualmente ai play off di B alla guida del Venezia.