Un americano a Roma. Reynolds è (quasi) pronto per iniziare la sua avventura giallorossa

Una delle telenovelas dell’inverno è finalmente giunta a conclusione. Bryan Reynolds è (quasi) pronto per vestire la maglia della Roma, dopo che i giallorossi lo hanno soffiato all’ultima curva a Benevento e Juventus che lavoravano in sinergia sull’esterno proveniente da Dallas. Test Covid effettuati, pratiche burocratiche sistemate, lo statunitense è pronto per sbarcare in Italia (arriverà domani) e a fare il suo ingresso a Trigoria. Prima ovviamente le visite mediche da sostenere, poi potrà proporsi subito come alternativa per le rotazioni di Paulo Fonseca. Un investimento importante, quello messo in conto dalla Roma e dalla famiglia Friedkin che per prendere il proprio connazionale ha messo sul piatto 7,5 milioni di euro col 15% della futura rivendita a favore della franchigia texana.