Valzer degli allenatori - Allegri è in attesa di notizia da Perez e Zidane. E non solo...

Massimiliano Allegri è la prima alternativa in casa Real Madrid in caso di divorzio, al termine di questa stagione, da Zinedine Zidane. Il tecnico livornese piace a Florentino Perez, che non ha però ancora preso una decisione sul futuro del manager francese, che ha un altro anno di contratto a circa 14 milioni di euro netti e che anche in questa stagione - non tra le sue migliori - ha raggiunto le semifinali di Champions ed è ancora in lotta per la conquista della Liga.

Il Real Madrid in 10-15 giorni chiarirà comunque le sue intenzioni. Probabilmente lo farà anche prima con lo stesso Allegri, che in Italia ha un paio di alternative: è una possibilità per la Juventus qualora Agnelli decidesse di cambiare non solo l'allenatore, ma anche parte dell'organigramma. Ed è il sogno di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che per il dopo Gattuso ha però in Luciano Spalletti un'alternativa più concreta e fattibile.