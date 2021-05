Valzer degli allenatori - Tra Antonio Conte e l'Inter regna ancora soltanto il silenzio

Nessun segnale. Nessuna chiamata. Tra Antonio Conte regna per adesso solo silenzio ed è presto perché diventi gelo. L'allenatore ha fatto una scelta importante e netta: non parlare. Non rilasciare più dichiarazioni, non far più conferenze stampa. Trincerarsi dietro allo Scudetto ma evitare ogni commento sugli stipendi arretrati, sulla situazione societaria, sui progetti e sul futuro. Spesso, però, un silenzio vale più di mille parole sicché non attende altro che il summit con Steven Zhang per capire che ne sarà dell'Inter.

TUTTO LEGATO AI FONDI Suning aspettava compratori, attende ora un prestito per pagare le spettanze e portare avanti il progetto sportivo. Depauperamento, ridimensionamento: di fatto, al momento, le necessità sono quelle di tagliare il monte ingaggi, limitare le spese e aumentare i guadagni. In soldoni: una campagna acquisti al risparmio, un monte stipendi più snello e magari una cessione pesante. E' tutto quello che vorrebbe evitare Conte che, dopo uno Scudetto vinto di fatto senza il supporto della proprietà, chiede uno step avanti. E se così non fosse? Al momento lo scenario è in stallo. Conte sulla barca, questa che ancora galleggia. Arriverà in porto e viaggerà splendente verso nuovi lidi? O il comandante scenderà, prima dell'iceberg, da vincente? Presto per dare risposte. Al momento è silenzio.