Verso l'Europeo - Il Galles non è quello del 2016. Ma Bale e Ramsey trascinano

GALLES - La prima partecipazione - nonché l’unica - agli Europei del 2016 è stata una grande festa per il Galles. La storica semifinale contro il Portogallo non ha permesso alla favola di credere in un incredibile epilogo, eppure le soddisfazioni tra gironi e qualificazione diretta sono state tante. Il 2-0 contro gli attuali Campioni in carica non è mai stato in discussione, mentre la qualificazione ai Mondiali di Russia2018 è stata fallita.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - La qualificazione è arrivata grazie alla… Croazia. Perché gli scaccorossi hanno vinto contro la Slovacchia al penultimo turno, dando il semaforo verde a Ramsey e Bale, vincitori in Azerbaigian. L’ultima giornata, con una vittoria per 2-0 contro l’Ungheria, c’è stata la conferma della seconda posizione e della qualificazione.

Galles-Slovacchia 1-0

Croazia-Galles 2-1

Ungheria-Galles 1-0

Galles-Azerbaijan 2-1

Slovacchia-Galles 1-1

Galles-Croazia

Azerbaijan-Galles 0-2

Galles-Ungheria 2-0

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Hennessey; Roberts, Ampadu, Mepham, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

STELLA - Gareth Bale- Tornato al Tottenham nell’ultima sessione di mercato, finora ha giocato relativamente poco a causa di qualche problema, anche di forma. Non è tornato ai livelli né del 2016 né dell’anno del trasferimento al Real Madrid, ma con Ramsey è certamente il miglior calciatore degli ultimi anni. Grande realizzatore anche con la nazionale, oltre che per i club europei.

IL COMMISSARIO TECNICO - Ryan Giggs- Arrivato dopo l’addio di Gary Coleman, sembrava fosse destinato a prendere il posto di Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United. Per ora ha avuto la bravura di ridare un gioco alla nazionale, inserendo anche giocatori nuovi e di talento.