Iachini sul flop Amrabat: "Troppe aspettative, si porta dietro l'alto costo del suo cartellino"

vedi letture

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato anche il rendimento al di sotto delle aspettative del nuovo acquisto Sofyan Amrabat nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match con l'Atalanta. Queste le sue parole sull'ex Verona: "Forse abbiamo avuto troppe aspettative su di lui. Amrabat ha temperamento e lotta, ma è un giocatore che si porta dietro il fatto di essere stato pagato tanto. Non è il calciatore che ti fa vincere le partite. Sofyan non ha potuto fare la preparazione con noi e forse ha pagato anche questo, poi non so dire cosa sia successo... Da quando sono rientrato ho saputo che aveva avuto un problema, ma ora è in condizione di giocare".