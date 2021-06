Ian Rush: "Attenti al mio Galles, gioca un calcio felice come quello dell'Italia

L'ex giocatore della Juventus Ian Rush, il penultimo gallese della storia bianconera prima di Ramsey, ha parlato proprio della sfida tra l'Italia e il Galles. Secondo Rush, intervistato dal Corriere della Sera, l'Italia deve prestare attenzione ai gallesi perché la nazionale di Bale e Ramsey: "gioca un calcio felice come quello dell'Italia". Rush aveva inserito l'Italia tra le favorite: "Tutti sanno che l’Italia sa difendere, ma ora ha un modo di attaccare efficace e pericoloso per chiunque: riflette la personalità e le idee di Mancini, uno che ha vinto in Italia e in Inghilterra". Ma attenzione al Galles. Dopo la semifinale del 2016, qualcosa è cambiato: "è una squadra che sa che deve combattere per ottenere dei risultati". Infine un commento su Aaron Ramsey, che alla Juve ha fatto fatica: "Sorrido, perché è una situazione un po’ simile a quella che ho vissuto io. Quando sei felice di giocare e senti la fiducia, tutto viene di conseguenza. Contro la Turchia è stato magnifico ed è questo il Ramsey che tutti conosciamo. Sono molto contento per lui: è un ragazzo così lovely".