Ibanez sull'esordio col Brasile: "Porterò sempre con me questo momento, Mou mi ha aiutato"

Dal Brasile arrivano nuove dichiarazioni del difensore della Roma, Roger Ibanez, fresco d'esordio proprio con la Verdeoro: "Il debutto è andato alla grande, mi sono trovato benissimo coi miei compagni. Non ho parole per raccontare quest'esordio in Nazionale, porterò sempre con me questo momento, ma devo lavorare ancora tanto", le sue parole a Sportmediaset dopo la vittoria per 5-1 con la Tunisia.

Su mister Mourinho l'ex Atalanta ha aggiunto: "È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto, Mourinho mi ha aiutato tanto".