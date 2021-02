Ibra a Sanremo, Massara: "Lo sapevamo prima del rinnovo. Gestiremo agevolmente la cosa"

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky della questione relativa Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: "In realtà a noi non turba per niente. E un impegno di cui eravamo già a conoscenza, prima del suo rinnovo contrattuale a fine agosto. Episodio inusuale e capisco che possa far discutere ma saremo in grado di gestire agevolmente un paio di allenamenti personalizzati di un professionista come Zlatan Ibrahimovic. Siamo felici di quello che ci dà quotidianamente e continuerà a farlo anche a Sanremo".