Ibra al Festival di Sanremo. Il Milan non teme distrazioni, ma il 3 marzo c'è l'Udinese

Dal 2 al 6 marzo è in programma il Festival di Sanremo e tra gli ospiti fissi scelti dal direttore artistico e presentatore Amadues ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Ieri, durante la conferenza stampa di presentazione, è stata confermata la presenza dello svedese in tutte e cinque le serate. In casa Milan da tempo sono a conoscenza della partecipazione di Ibra al Festival, anche se al momento non si conosce ancora come avverrà il tutto. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan è tranquillo e non teme distrazioni da parte di Ibra che sarà regolarmente in campo nelle partite dei rossoneri durante quella settimana. Il giorno più critico è certamente il martedì quando sarà in programma la seconda serata del Festival e anche il match casalingo del Diavolo contro l'Udinese. Non è escluso che alla fine la Lega possa anticipare al pomeriggio tutta la giornata per motivi di audience televisivo e quindi il problema sarebbe risolto.

MILAN TRANQUILLO - Resta però ancora da capire quale sarà il programma di quella settimana dello svedese perché dal punto di vista organizzativo è ancora tutto da decidere. Il Milan resta però assolutamente tranquillo perché conosce bene Zlatan e sa che la partecipazione al Festival non sarà assolutamente una distrazione: Ibra si allenerà regolarmente tutti i giorni e giocherà tutte le partite in programma quella settimana. L'attaccante milanista è un grande professionista e la sua priorità resterà sempre il campo.