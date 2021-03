Ibra-gol e Milan già avanti al Franchi: rete dello 0-1 dello svedese al 9'

Milan in vantaggio al Franchi dopo 9 minuti grazie al gol di Zlatan Ibrahimovic. Lancio di Kjaer dalle retrovie e lo svedese, partito sul filo del fuorigioco, non ha avuto problemi a battere Dragowski con il sinistro. Rossoneri già avanti e subito ritorno al gol per il numero 11, rientrato oggi da titolare dopo la mezz'ora giocata contro il Manchester United in Europa League.