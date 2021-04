Ibra-Milan, i dettagli del rinnovo: tanti bonus, più accumula gol e presenze e più guadagna

Su MilanNews.it i dettagli del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese che ha trovato l'accordo nell'ultimo fine settimana per il rinnovo del contratto per una ulteriore stagione. "L’ingaggio - si legge - sarà simile a quello attuale, sui 7 milioni di euro, con la differenza che ci saranno delle variabili legate ai bonus individuali e di squadra. Più Ibra accumula gol e presenze e più guadagna: uno stimolo a fare sempre meglio l’anno prossimo. Il retroscena però riguarda proprio Zlatan e la sua voglia di Milan. Può sembrare retorica ma è stato proprio lo svedese a insistere per firmare, a dare un chiaro segnale a Maldini e Massara sul prolungamento. Con o senza Champions, Ibra ha voluto il rinnovo, e ha sempre mandato messaggi chiari al club in ogni intervista. Ibra è felice al Milan, forse come non lo è mai stato, si sente attore protagonista nel progetto di rinascita del club e vorrebbe continuare almeno per un’altra stagione prima di decidere se passare dietro la scrivania".